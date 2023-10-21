احمِ أطفالك من التعرض للسمنة المفرطة: إليك هذه النصائح

تخشي كثير من الأمهات تعرض أطفالهن للسمنة خلال مراحل حياتهم مما يجعلهم يتساؤلن دائمًا عن كيفية حمية أطفالهن من السمنة وتنظيم النظام الغذائي الخاص بهم من اجل الحفاظ على رشاقتهم وصحتهم خاصة أنهم مع وجود الكثير من المغريات بالنسبة للأطفال ورغبتهم المستمرة في تناول الأطعمة الخطأ.

ووفقا لما جاء في موقع (health)، فإنه يجب على الأمهّات منع الأطفال من تناول المعجنات بجميع أشكالها سواء فينو او الكرواسون أو العيش الأبيض، نظرًا لأن الدقيق الأبيض يتسبب في زيادة الوزن بكشل كبير ويؤثر على الأطفال بشكل سلبي، فلا يمنحهم العناصر الغذائية الهامة التى هم بحاجة لها، ولكنه يتسبب في زيادة الوزن وزيادة الكوليسترول الضار في الجسم.

كيف تحمي أطفالك من السمنة المفرطة

كما يجب على الأمهات منع الاطفال من تناول السكريات بنسبة كبيرة وذلك لأنها تتسبب في ارتفاع مستوي السكر في الدم إلي جانب ذلك تتسبب في عدم توزارن نسبة الأنسولين في الجسم لدى الأطفال وهو ام يضعف نسبة الحرق في جسم الأطفال ومن الممكن أن يتسبب زيادة تناول الحلويات عن المعقول في التعرض لمرض السكر لدى الأطفال، كما يتسبب تناول السكريات بنسبة كبيرة في تنشيط الخلايا السرطانية في الجسم، بجانب ذلك يتسبب زيادة السكر في الجسم في التعرض للإصابة بتسوس الأسنان وهو ما يرثر بشكل او بأخر على صحة الأطفال.

احذرى من منح أطفال الوجبات السريعة تسبب السمنة المفرطة

ويجب على الأمهات منع الأطفال من تناول العصائر المعلبة نظرا لعدم احتوائها على أى قيمة غذائية إلي جانب ذلك يجب منع الأطفال من تناول المشروبات الغازية التي تؤثر على نسبة مستوي السكر في الدم لديهم، كما تتسبب في تعرضهم للإصابة بهشاشة العظام وتكسير مستوي الكالسيوم في الجسم، كما أن تناول الأطفالللاطعمة المصنعة مثل البرجر والسجق قد يعرضهم للغصابة بإضطرابات في المعدة ويعرضهم لإكتساب مزيد من الوزن فيجب منع تلك الأطعمةن وكذلك الوجبات السريعة التى تتسبب في تعرض الأطفال للإصابة بأمراض عديدة منها السمنة المفرطة.