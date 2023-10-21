تغليف محكم وأدوية "بدون شروط تخزين".. كيف ضمنت مصر سلامة مساعدات غزة؟

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن بدء دخول المساعدات وقوافل "مسافة السكة" إلى قطاع غزة، هو انتصار للإدارة المصرية، حيث يعمل التحالف على دعم أهالي غزة كواجهة للشعب كله.

وأوضح زمزم في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطط التحالف تحولت حاليًا إلى بدء تجميع وتوفير مساعدات جديدة وإرسالها من خلال معبر رفح، وذلك بعد التأكد من دخول باقي المساعدات، لافتًا إلى أن التحالف جدد دعوته لكافة فئات الشعب، من خلال كافة مؤسساته، بتلقيه التبرعات لصالح الأشقاء في فلسطين.

خلية عمل لتجهيز المساعدات للأشقاء في غزة

وفيما يخص صناع الخير، أشار "زمزم" إلى أن هناك خلية عمل لإدارة الازمة، ويوجد فريق عمل يقوم بمهامه على مدار الساعة، حيث تم فتح كافة المجالات لراغبي التبرع والتى يتم تجميعها وإعدادها بشكل جيد لإرسالها إلى غزة.

ولفت إلى تعبئة المواد الغذائية وتغليفها بشكل جماعي ومحكم لتحمل درجات الحرارة وتغير المناخ، وتم الأخذ في الحسبان تأخر دخولها إلى القطاع، مشيرًا إلى أن القوافل تضم مواد غذائية وبطاطين وكافة الاحتياجات الأساسية الأخرى، كما أن القطاع الطبي وفر الأدوية وأكياس الدم اللازمة من خلال ثلاجات وسيارات نقل مخصصة لذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة.

وقالت مؤسسة مصر الخير، إن المشاركين في حملاتها لإغاثة أهالي قطاع غزة، مرابطون في أماكنهم أمام معبر رفح حتى يتمكنوا من إنقاذ حياة الأطفال والمرضى وتقديم الإغاثة اللازمة لهم، في إطار الجهود المصرية من أجل وصول مساعدات التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى غزة.

وأكدت المؤسسة توفير كل المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية اللازمة تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، موضحة أن القطاع الصحي بالمؤسسة قدم أكبر حجم من المساعدات الطبية.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير"، إن الشغل الشاغل للجميع الآن هو فتح معبر رفح بشكل دائم من أجل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، موضحة أن قطاع الصحة بالمؤسسة قام على الفور بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوفير الأدوية والمستلزمات الجراحية وفقا لاحتياجات الأطباء بقطاع غزة من تدخلات حرجة أو حروق أو غيرهما، مضيفة: “نجحنا بالفعل من تحميل كل المستلزمات الطبية والأدوية داخل الشاحنات لسرعة توفير احتياجات المستشفيات في غزة، خاصة بعد استغاثة أطباء فلسطين ببدء نفاد مستلزماتهم”.

وأضافت الجوهري، أنه بالنسبة للمساعدات الإنسانية الطبية اهتمت المؤسسة بإرسال أدوية ليس لها شروط تخزين بسبب عدم معرفة موعد فتح المعبر ولضمان وصول الأدوية سليمة وصالحة للاستخدام.

واستطردت الجوهري أنه تمت مراعاة أن تكون المستلزمات الطبية خاصة بالإسعافات الأولية، بالإضافة لمجموعة أدوية للأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، مشيرة إلى وجود أكثر من 15 ألف علبة أدوية في الشاحنات، فضلا عن وجود كراسي متحركة وأنابيب أكسجين وخيوط للجراحة وإسعافات للحروق والبنج.

وأوضحت الجوهري أنه يجري التجهيز حاليا لقافلة أخرى من المساعدات الطبية لخدمة أهالي غزة، وتمت إضافة الأدوية المخصصةً لمرضى الفشل الكلوي لوجود أكثر من ألفي مريض فشل كلوي يقومون بغسيل الكلي بغزة، بالإضافة إلى أدوية للسيدات الحوامل، حيث توجد 50 ألف سيدة حامل وفقا لمصادر منظمة الصحة العالمية، كما تم توفير ألبان للأطفال.

وأعرب محمد راجح، مدير مكتب مصر الخير في شمال سيناء، عن سعادته لبدء دخول قوافل المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، موضحًا أن هناك فرحة عارمة مع بداية تحرك القوافل إلى غزة.

وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير مستمرة في التنسيق مع التحالف الأهلي التنموي منذ اندلاع الأزمة، حيث تحركت لتقديم كافة المساعدات والاحتياجات لأهالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن جميع الكيانات الأهلية والتنموية ظلت مرابطة أمام المعبر، بفضل جهود شباب المتطوعين من كافة المحافظات، مؤكدا استمرار جهود التحالف حتي دخول كافة المساعدات، كما سيتم إرسال قوافل أخرى لمساعدة أهالي غزة.

وأضاف أن مًؤسسة مصر الخير قامت بحملة لدعم أهالينا في فلسطين وكانت تستهدف تقديم عدد ضخم من الشاحنات المحملة بالأطنان من المواد الطبيبة الشاملة والمواد الغذائية الجافة لضمان الحفاظ عليها طول المدة السابقة.

وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تأمين المساعدات وإرسالها إلى غزة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر المصري استمرار تلقي المساعدات الإنسانية لدعم قطاع غزة.

وأشارت إلى وصول طائرة مساعدات من المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى استقبال طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت أنه في إطار الدعم والتنسيق المستمر بين جمعيات الهلال والصليب الأحمر، التقى الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، مروان جيلاني المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في إطار جولة تفقدية لفرق الدعم اللوجستي والفرق المتخصصة في حالات الطوارئ على منفذ رفح البري.

وتضمنت الجولة زيارة أحد المخازن التى يتم بها تجهيز المساعدات ونقلها عبر الجسر البري إلى الجانب الفلسطينى، وذلك فى إطار تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

ولفتت جمعية الهلال الأحمر المصري إلى إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، وذلك بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.