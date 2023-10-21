فحص طبى غدًا لرامى ربيعة وأفشة لتحديد موقفيهما من المشاركة بمباراة سيمبا

يخضع رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة، ثنائي الفريق الأول بنادي الأهلي، لفحص طبي على هامش المران الذي سيقام، غدًا الأحد، على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

واشتكى رامي ربيعة من الإصابة بشد عضلي خفيف، بينما يعاني محمد أفشة من كدمة خفيفة في القدم تعرض لها أثناء المباراة.

ومن المقرر أن يخضع الثنائي لفحص طبي في مران الفريق، غدًا، لتحديد موقفيهما من المشاركة في لقاء الإياب، رغم تأكيدات خالد بيبو مدير الكرة بجاهزية الثنائي للمشاركة في المباراة.

وفي المقابل، ينتظر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، الحصول على تقرير طبي بشأن حالة الفرنسي موديست مهاجم الأهلي، لتحديد مصيره في مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني، التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

ويعاني الفرنسي موديست من إصابته بفيروس كورونا، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية والحصول على الجرعات اللازمة للتخلص من الفيروس.

كما يعود محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق، لقيادة دفاع الأحمر في مباراة سيمبا التنزاني في لقاء العودة من ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقية، يوم الثلاثاء المقبل، حيث غاب اللاعب عن مباراة الذهاب يوم أمس.

وفضل إراحة محمد عبدالمنعم بعد تعرضه لكدمة خلال معسكر منتخب مصر الأخير أمام الجزائر.

معلول يشارك في لقاء الإياب أمام سيمبا التنزاني

في المقابل، يعود الظهير الأيسر للفريق الأول التونسي علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى للفريق في مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء القادم.

وغاب معلول عن مباراة الذهاب أمس بسبب عدم توافر رحلة طيران إلى تنزانيا للانضمام إلى البعثة، حيث عاد اللاعب إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده.

وتعادل الفريق الأول بنادي الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على الملعب الوطني، في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

ويلتقي المارد الأحمر سيمبا التنزاني مساء الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة سلبية أو التعادل بهدف لكل منهما لحسم التأهل لدور نصف النهائي.