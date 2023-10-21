في ذكرى رحيله.. كواليس جلسة سرية بين أنيس منصور وأم كلثوم

تحل اليوم 21 أكتوبر ذكرى رحيل الكاتب والأديب والفيلسوف أنيس منصور الذي ولد يوم 18 أغسطس 1924 بالمنصورة، ورحل عن عالمنا 21 أكتوبر 2011، بعد أن ترك إرثًا كبيرًا لدى المكتبة الثقافية من الأعمال الأدبية.

وعلى مدار رحلته في عالم الأدب والإبداع، بمجموعة من الفنانين منهم كوكب الشرق أم كلثوم، فكان مثل أبناء جيله يقدرونها، وكانت تربطه بها علاقة صداقة كان يعتز بها.

وعلى مدار صداقتهما التي استمرت سنوات عديدة، كشفت الكثير من الأسرار لأنيس منصور ومن ضمنها ما قالته عن أبناء جيله، فقد جمعته معها جلسة صريحة كشفت فيها الكثير ومن ضمن ما قالته أم كلثوم أبدت رأيها في عدد من الفنانين وأصواتهم، فقال لها أنيس ممكن أسألك عن الموجودين دلوقتي وتقولي رأيك بصراحة.

جلسة سرية

فردت أم كلثوم بالتأكيد لكن لا تنشر هذا الكلام إلا بعد أن أرحل من الدنيا وأنا سأجيبك لأنك بلدياتي من المنصورة، فردت عليها قائلًلا:" ربنا يبارك في عمرك ياست، فقال لها: هقولك الإسم وتقوليلي المعني، قالت تمام.بحسب ما قاله أنيس منصور في إحدى مؤلفاته.

فسألها عن العندليب الأسمر، فقالت: عبد الحليم حافظ شخص مجتهد وذكي وماذا عن محمد عبد الوهاب، فقالت: بيواكب العصر جدًا وألحانه مميزة، وشادية، فقالت: شادية دي صوت مصري مالوش مثيل بنت مصرية بنت بلد كده ولازم لما تسمعها تحبها، وصباح صوت مميز بس بيضيع نفسه ولازم تجتهد لأنها نجحت ولو نزلت من نظر الناس صعب ترجع تاني.

أم كلثوم تكشف المستور

وسألها عن وردة الجزائرية فقالت: ورده دي ربنا أعطاها صحة في الجسم والصوت بس تحس أنها معندهاش فرامل يعني لو اندمجت أوي تردح، وأما نجاة الصغيرة كانت تعجبني زمان لما كانت بتختار الحان تليق علي صوتها انما دلوقتي هيه بتقبل الحان عاليه علي امكانيتها الصوتيه وهي مينفعش تعلي صوتها أصلا، وأما عن بليغ حمدي، فقالت: الولد ده شيطان موسيقى وبيجيب جمل موسيقية محدش يقدر يوصلها.

بينما فريد الأطرش، مش عارفه ليه هو مصمم يقحم الموال اللبناني في قلب الغنوة المصرية وده بيقلب الغنوة من فوق لتحت لكن في المجمل ألحانه كويسة، بينما رياض السنباطي بيلحن كلمات الأغنية، وبيلحن معانيها وده مش موجود في كل الموجودين.

وفي الجلسة الصريحة أكدت أم كلثوم أن محمد قنديل هو المطرب الوحيد الذي كان يعجبها في هذه الفترة، ووصفت أيضا صوت فيروز بأنه صوت مميز واحساسها الصوتي ممتاز لكن تناغم جسمها مع الغنوة صفر تحس إنها تمثال جميل واقف بيغني لكن تمثال.

وقالت أم كلثوم على شريفة فاضل بأن صوتها حلو فقط، دون تعليق مثل الباقين، بينما مدحت فايزة أحمد قائلة: فايزة أحمد أعظم صوت نسائي ينفع تفصل عليه أي لحن وهتغنيه ببراعة.

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