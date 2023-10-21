"مصر أكتوبر": تصريحات الرئيس السيسى بقمة القاهرة للسلام خارطة طريق لإنهاء المأساة الإنسانية بفلسطين

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن انطلاق قمة القاهرة للسلام لتناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة للرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في التوصل لوضع حل شامل وجذري للقضية الفلسطينية.

وأضافت "مديح"، في بيان لها، أن تصريحات الرئيس السيسي خلال القمة جاءت معبرة عن المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، كما أن كلمته تعد خارطة طريق لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، مشيدة بتصريحات الرئيس السيسي بتأكيده على إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فردا فردا، بأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا.

قمة القاهرة للسلام تهدف إلى وقف التصعيد في قطاع غزة

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن قمة القاهرة للسلام تهدف إلى وقف التصعيد في قطاع غزة، بالإضافة إلى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية، فالقيادة السياسية لم تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار على المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم، موضحة أن الدولة المصرية تدعم الشعب الفلسطيني في مطالبته بكافة حقوقه المشروعة، وموقفها تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولن يتغير، كما أن مصر تكثف جهودها منذ اللحظة الأولى لوقف التصعيد في القطاع.

لن يحدث على حساب مصر

وكان قد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته، اليوم السبت، بقمة القاهرة للسلام أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر.

وقال الرئيس السيسي نلتقي اليوم بالقاهرة، في أوقاتٍ صعبة.. تمتحن إنسانيتنا، قبل مصالحنا.. تختبر عمق إيماننا، بقيمة الإنسان، وحقه في الحياة.. وتضع المبادئ، التي ندعي أننا نعتنقها، في موضع التساؤل والفحص.