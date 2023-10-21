السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بحيازة كيلو ونصف من مخدر الآيس للجنايات

الآيس
الآيس

أحالت نيابة القاهرة الجديدة  اليوم السبت المتهم بحيازة  كمية من مخدر الآيس بمنطقة التجمع، لمحكمة الجنايات 

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وذكر قرار الإحالة أن المتهم أقر أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة القاهرة الجديدة بحيازته كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو ونصف جرام، بغرض بيعها والتربح والكسب الغير مشروع منها.

والبداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع من القبض على عاطل وبحوزته  كمية من مخدر الآيس، وزنت كيلو ونصف الكيلوجرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

القاهرة الجديدة المتهم التجمع الجنايات قسم شرطة التجمع

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