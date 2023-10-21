السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كاهن كنيسة اللاتين بغزة: هناك أكثر من 50 طفل معاق في خطر

الكنيسة
الكنيسة

قال الأب جبرييل رومانيلي كاهن كنيسة اللاتين في غزة، في تصريح له "كما يعلم الكثير منكم، هناك أخبار حزينة جدًا تحزن الأرض المباركة مرة أخرى.

آثار تدمير كنيسة بروفيريوس 

وأضاف أنه وفقًا لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، تم تدمير أحد مباني رعية القديس بروفيريوس في غزة، التابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس، نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي. 

انهارت على المئات من أبناء الرعية الذين لجأوا إليها هذه الأيام. كان ذلك في الليل، وكان الناس يحاولون النوم دون ضوء.


هناك العديد من القتلى حتى الآن، والعديد من الجرحى، بعضهم في حالة خطيرة. ولا يزال هناك نحو عشرة أشخاص تحت الأنقاض. لقد كانت هذه ضربة قاسية لسكان غزة كافة.


يستمر المسيحيون في الطلب من السماء الشفقة والرحمة، فيما يطلبون من الجميع الدعاء لهم ومن أجل الجميع، وأن يفعل كل من يستطيع شيئًا ما في وسعه لوقف هذا الوضع الآن.


طلب مني أحد أبناء الرعية الأرثوذكسية توزيع الصور التي التقطها بنفسه للجنازة. وكان هناك مع زوجته وأحد أبنائه أثناء القصف، وخرجوا سالمين. لكن الأصدقاء والأقارب تركوا حياتهم هناك. تم نقل العديد من الجرحى إلى رعية العائلة المقدسة اللاتين حيث لا يوجد مكان للجميع في المستشفيات. وهناك العديد من المصابين بجروح خطيرة في المستشفى.


العائلات في الرعية مصدومة. يستمرون في الصلاة ويحاولون تمييز ما يطلبه الله منهم في كل لحظة.


إن وجود أكثر من 50 طفلاً من ذوي الإعاقة وكبار السن الذين يعانون من أمراض شديدة وطريحي الفراش، والآن مصابين، يجعل الوضع برمته أكثر خطورة. هناك أكثر من 700 شخص في الكنيسة، ويرجونا ألا نتوقف عن الصلاة من أجلهم، إلى ربنا الله وإلى مريم العذراء المباركة.

جبرييل رومانيلي رعية اللاتين في غزة نيسة اللاتين في غزة كاهن كنيسة اللاتين في غزة جبرييل رومانيلي كاهن كنيسة اللاتين

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