الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا ثيودروس يُكرس مبنى القنصلية اليونانية الجديد في القاهرة

البابا ثيودروس
البابا ثيودروس

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا انطونيو مطران إيبارشية طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه تم افتتاح مبنى القنصلية اليونانية الجديد في منطقة الزمالك بالقاهرة.

 

المشاركون في الحضور بالحفل

حضر حفل الافتتاح غبطة البابا ثيودروس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وسفير اليونان في مصر نيكولاوس باباجورجيو، وسفيرة قبرص في مصر بولي يوانو، والمتروبوليت دميانوس رئيس أساقفة سيناء وفاران وريثو، والمتروبوليت نيقوديمس مطران ممفيس (مصر الجديدة) والوكيل البطريركي في القاهرة، وممثلو الجالية اليونانية والعديد من الضيوف.

وهنأ غبطته القنصل العام لليونان مصر ديسبينا خسيرتزوجلو على جهودها في إنجاز هذا المشروع الذي كان يتمناه الكثير من أسلافها، وشكرها على لطفها وعلى التعاون الطيب القائم بين البطريركية والسلطات القنصلية.

وأعرب عن تمنياته الطيبة لمساهمة السلطات الدبلوماسية اليونانية بالمشاركة في المؤتمر الدولي لرؤساء عدة دول الذي يُعقد في القاهرة بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي الختام أضاف، هذه الأيام صعبة للغاية. هناك الكثير من سفك الدماء في منطقتنا. الشرق الأوسط يشتعل من جديد. حيث بذل المسيح دمه، حيث تُمارِس الديانات الثلاث عباداتها، يُسفك دم الإنسان. وناشد الجميع أن يكثفوا صلواتهم، في هذه الأيام الصعبة، لرب السلام، ربنا، ليشفق على آلاف الضحايا وخاصة الأطفال الصغار الأبرياء. لتهدئة قلوب الجميع وإيجاد الحل المناسب ليعم السلام.

بعد ذلك قام غبطته بإهداء أيقونة العذراء مريم للقنصل العام خسيرتزوجلو. وكهدية شخصية قدم لها لوحة تمثل صورته. قائلًا لها: "عزيزتي ديسبينا، شكرًا لك على ما فعلته اليوم. لكِ أن تتباهى بأعمال يديك. لقد مر الكثير، لكنك نجحت. كل ما نفعله لأنفسنا سوف يضيع. أما ما نفعله من أجل الآخرين سيبقى إلى الأبد".

 

البابا ثيودروس البابا ثيودروس الثاني البابا ثيودروس المصلين

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