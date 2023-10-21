السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رسالة دعم وتضامن.. بائعون يرسمون علم فلسطين بالخضار والفواكه (صور)

بائعو الفواكه والخضار
بائعو الفواكه والخضار

عندما يتجاوز الإبداع الحدود، يمكن أن يتجلى في شكل جميل ومؤثر في نفس الوقت، وهذا ما أظهره بائعو الفواكه والخضروات في مصر خلال الساعات الأخيرة، حيث انتشرت صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تشكيل المنتجات التي يبيعونها على شكل علم مصر وبجانبه علم فلسطين، للتعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني، كرسالة تضامن ودعم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وجسدت صور بائعي الفواكه والخضار إبداعهم في خدمة القضية الفلسطينية روح التضامن والوحدة، وبعث رسالة من الشعب المصري بأن فلسطين قضية عادلة يجب أن تحظى بالدعم والتضامن.

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مظاهرات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية

يذكر أن جميع محافظات جمهورية مصر العربية، شهدت أمس الجمعة، حراكًا شعبيًا، حيث خرجت مظاهرات حاشدة في جميع المحافظات للتعبير عن الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية، وامتلأت الشوارع بآلاف المتظاهرين الذين هتفوا بشعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال، وذلك في استجابة للأحداث الأخيرة التي شهدتها فلسطين والتي أثارت غضبًا واستنكارًا عالميًا.

مصر فلسطين الخضار الفواكه علم فلسطين

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