العاهل الأردنى يطالب بالوقف الفورى للحرب على غزة

طالب العاهل الأردني الملك عبدالله من المنظمات الأممية ودول العالم بعدم التقاعس الدولي لتجنب حدوث كوارث على الجميع.

وقال العاهل الأردني خلال قمة القاهرة للسلام إنه لا يمكن أن ندع العاطفة تملي علينا كيفية التعامل مع هذه اللحظة، فأولوياتنا اليوم واضحة وعاجلة.

وأضاف أن الأولويات تتمثل في الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين وتبني موقف موحد يدين استهدافهم من الجانبين انسجاما مع قيمنا المشتركة والقانون الدولي الذي يفقد كل قيمته إذا تم تنفيذه بشكل انتقائي، وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام ودون انقطاع إلى قطاع غزة، والرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب في نزوحهم فهذه جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي وخط أحمر بالنسبة لنا جميعًا.