السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الملك عبدالله الثانى يدين الصمت الدولى تجاه ما يحدث فى غزة

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

تحدث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن الصمت الدولي تجاه ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية من التهجير القسري والقتل المتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الملك عبدالله الثاني خلال قمة القاهرة للسلام: "مر أسبوعان منذ فرضت إسرائيل حصاراً كاملاً على قطاع غزة، ويستمر الصمت الدولي من أغلبية البلدان”.

وتابع: “رسالة الشعوب العربية عالية وواضحة وهي أن حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين، وحياتنا أقل أهمية من حياة الآخرين، وتطبيق القانون الدولي اختياري وانتقائي وحقوق الإنسان لها محددات وتختلف باختلاف الأعراق والأديان، هذه رسالة خطيرة للغاية”.

الأراضي الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي العاهل الاردني الملك عبدالله إسرائيل قطاع غزة

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