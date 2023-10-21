السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى بقمة القاهرة للسلام جسدت صوت ومعاناة الشعب الفلسطينى

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في إطار دعوات مصر المستمرة للأطراف الفاعلة دوليًا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري. 

كما حث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال، مشيرًا إلى أن مصر جسدت، خلال القمة، صوت الشعب الفلسطيني والعرب في ضرورة إنهاء وحل القضية الفلسطينية وما يتعلق بجذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كلمة الرئيس السيسي سلطت الضوء على مأساة الشعب الفلسطيني

وأضاف "عمار" أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي سلطت الضوء على مأساة الشعب الفلسطيني وما يعانيه من ويلات العدوان الإسرائيلي، داعيًا لتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء، لافتًا إلى أنها أبرزت جهود مصر في دفع تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002، ومساعيها لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الشاملة للشعب الفلسطيني، والتي تم الاتفاق عليها أن تكون بإشراف الأمم المتحدة.

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رفض التهجير ولا مجال لتصفية القضية الفلسطينية

وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر جددت رفضها التام لتهجير الفلسطينيين، والذي تعد إنهاء لحكم الدولة الفلسطينية المستقلة وضياع الحلم الفلسطيني على مدار 75 عامًا مضت.

وأوضح أن كلمة الرئيس تحدثت عن إرادة  الشعب المصري بأنه لا مجال لتصفية القضية الفلسطينية، ولن يحدث على حساب مصر أبدًا، معتبرًا أنها كانت حاسمة وبقوة لأي محاولات خارجية مغرضة تدعو لخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم، لاسيما وأنه مصر دفعت ثمنًا باهظًا من أجل استرداد سيناء وبادرت بنفسها للسلام، مشيرًا إلى أنها حملت رسالة واضحة بأن حل القضية الفلسطينية ليس في التهجير وإنما بالعدل وإحياء عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس مقررات الشرعية الدولية.

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