السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": تدريب الدفعة الأولى من مفتشي الحجر الزراعي على سحب عينات الصادرات الزراعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 أعلنت الدكتورة هند عبداللاه، مدير  المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عن قيام الحجر الزراعي والمعمل بالتنسيق بينهما، اتخاذ خطوات سريعة للاستفادة بخبرات المعمل في مجال طرق سحب العينات وتدريب وتأهيل مفتشي الحجر الزراعي المصري في هذا الشأن. 

وفي هذا الإطار، أنهى المعمل تدريب الدفعة الأولى من مفتشي الحجر الزراعي المصري بمقر المعمل على "طرق وأساليب سحب عينات الحاصلات الزراعية لتقدير متبقيات المبيدات والسموم الفطرية لمطابقتها مع الحدود القصوي".

وأعلنت عبداللاه، أن هذا البرنامج تأتي أهميته في ضوء تأثير طرق سحب العينات على نتائج التحليل  مما يستدعي معه تدريب وتأهيل مفتشي الحجر الزراعي على طرق وأساليب سحب العينات مما يساعد في كون نتائج التحليل ممثلة عن الشحنات التي سيتم تصديرها بشكل أفضل.

كما أشارت إلى أن هذا البرنامج يوضح أهمية التعاون بين جميع الجهات التي تعمل في منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية وأهمية نقل وتبادل الخبرات فيما بينها.

فعاليات البرنامج التدريبي

وفي ذات الإطار، أشارت عبداللاه، إلى أن هذا البرنامج اشتمل على مقدمة عامة عن المتبقيات والملوثات في الحاصلات الزراعية والحدود المسموح بها، ثم القوانين والمواصفات القياسية المُنظمة لسحب العينات، تلا ذلك طرق سحب العينات لتقدير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات طبقًا لمواصفات الكودكس وتشريعات دول الإتحاد الأوروبي، وطرق سحب العينات لتقييم السموم الفطرية في صادرات الفول السوداني، وأخيرًا معلومات أساسية عن بروتوكول سحب العينات وإرسالها إلي معامل التحليل. 

وتم إجراء التدريب وفقًا لأحدث الطرق التدريبية من حيث التطبيق العملي للتدريب بتقسيم المتدربين وتنفيذ دراسة حالة لكل مجموعة وعمل محاكاة عملية لبعض النقاط وذلك لتدريب المشاركين بشكل عملي على كل الحالات الخاصة بصادرات الخضر والفاكهة والفول السوداني، حيث اشتمل التدريب أيضًا على توضيح الفرق بين أنواع العينات من حيث الحجم في الخضر والفاكهة مثل ثمار البطيخ أو البطاطس أو البرتقال أو الفراولة عند سحب العينات وأثر ذلك على طريقة وأسلوب  السحب ووزن العينة وطريقة جعل العينة ممثلة عن المساحة داخل المزرعة أو الشحنة لتكون ممثلة.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى استصلاح الأراضي السيد القصير الصادرات الزراعية حجم الصادرات أسواق جديدة الواردات الزراعية

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