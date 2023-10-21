انفجار يستهدف السفارة الإسرائيلية فى قبرص

وقع انفجار ليل الجمعة قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص، بحسب موقع "واينت" العبري.

وأشار الموقع إلى أن المنفذين من أصول سورية.

إسرائيل تحذر رعاياها في عدة دول

كان حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، من السفر إلى المغرب والأردن ومصر، فيما دعت إسرائيل رعاياها في الشرق الأوسط إلى مغادرتها والعودة إلى الأراضي المحتلة.

وتم رفع مستوى التحذير لمصر (بما في ذلك سيناء) والأردن إلى المستوى 4، والتوصية للمتواجدين هناك حاليًا بمغادرتها في أسرع وقت ممكن، حسبما ذكرت وكالة "معا" الإخبارية.

يذكر أنه في حي "نويكولن" في برلين، تم إغلاق العديد من المتاجر، نهاية الأسبوع، مع وجود لافتات على النوافذ تدعو إلى إضراب عام تضامنًا مع الفلسطينيين.

وبعد تجمعات موالية للفلسطينيين تم تنظيمها، في عدة أمسيات واندلاع العنف، أصبح الوضع أكثر هدوءًا في "نويكولن" مساء أمس الجمعة.

ويشتهر حي "نويكولن" بتنوعه، ويقيم فيه الكثيرون في الجالية المسلمة في برلين، وفي شارع التسوق الرئيسي في المنطقة، سونينالي، تم إغلاق معظم المتاجر والمخابز والحانات أمس الجمعة.

وعلى العديد من النوافذ، كانت هناك لافتات باللغات الألمانية والإنجليزية والعربية، تحمل رسالة "إضراب عام"، تطالب المواطنين بإغلاق المتاجر وعدم الذهاب للعمل أو المدرسة، في مؤشر على التضامن مع الفلسطينيين، وسط الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.