أخبار الظهيرة|انطلاق قمة القاهرة للسلام وإسرائيل تحذر رعاياها فى 3 دول إفريقية

تنوعت أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية ما بين أخبار سياسية واقتصادية وفنية وغيرها، ويستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار الظهيرة.

فورين بوليسي تحمّل أمريكا مسئولية الحرب بين إسرائيل وفلسطين

ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أنه في الوقت الذي يشعر فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بالحزن على قتلاهم، وينتظرون بترقب أي أخبار عن مفقوديهم، فإن الميل للبحث عن شخص يمكن إلقاء اللوم عليه أمر لا يستطيع الكثيرون في الجانبين مقاومته. فالإسرائيليون ومؤيدوهم يريدون إلقاء اللوم كله على حركة حماس، بينما يرى أولئك الأكثر تعاطفًا مع القضية الفلسطينية أن المأساة هي نتيجة حتمية لعقود من الاحتلال والمعاملة القاسية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

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إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، من السفر إلى المغرب والأردن ومصر، فيما دعت إسرائيل رعاياها في الشرق الأوسط إلى مغادرتها والعودة إلى الأراضي المحتلة.

وتم رفع مستوى التحذير لمصر (بما في ذلك سيناء) والأردن إلى المستوى 4، والتوصية للمتواجدين هناك حاليًا بمغادرتها في أسرع وقت ممكن، حسبما ذكرت وكالة "معا" الإخبارية.

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قمة القاهرة للسلام.. الرئيس السيسى يستقبل وزير الخارجية البريطانى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بمقر انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023 في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

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منافسا الأهلي.. بيترو أتلتيكو يستضيف صن داونز في مواجهة قوية بالدورى الإفريقى

يستضيف فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في السادسة والنصف مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (11 نوفمبر) بالعاصمة لواندا، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويطمح الفريق الأنجولي لاستغلال عامل الأرض والجمهور، من أجل تحقيق فوز مطمئن قبل خوض مواجهة الإياب في جنوب إفريقيا.

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"مستقبل وطن": فتح معبر رفح يؤكد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب "مستقبل وطن"، إن فتح معبر رفح انتصار يُضاف لسجل الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كان له عظيم الأثر في عرض القضية من قبل القيادة السياسية وتدويل القضية بالشكل المطلوب وإظهار الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني.

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