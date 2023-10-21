غرفة الرعاية الصحية تدعم القيادة السياسية فى التعامل مع القضية الفلسطينية

أكد الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، أن التصريحات القاطعة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد مواجهة صريحة لإيقاظ العالم قبل أن يؤدي تصاعد وتيرة العنف إلى اتساع مجال الصراع في المنطقة.

وأشار رئيس غرفة الرعاية الصحية إلى أن دلالات كلمة الرئيس السيسي تؤكد أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة، وأن اختيارها للسلام يهدده ما تقوم به قوى الاحتلال من اعتداء غاشم وقطع سبل الحياة وإعاقة فتح ممر آمن لتقديم المساعدات الإنسانية.

الشعب المصري يدعم القيادة السياسية في الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي



وأكد رئيس غرفة الرعاية الصحية على التفاف الشعب المصري بكل قوة خلف القيادة السياسية في الدفاع عن الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، وعن الحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس إعمالًا للقرارات الأممية والمبادرة العربية.

واستنكر الدكتور علاء عبدالمجيد الانحياز الإعلامي المفضوح من وسائل الإعلام الغربية، من الجرائم التي تُرتكب بحق الإنسانية، وتبني الرواية الكاذبة التي يروجها الاحتلال، وإغماض الأعين وصم الأذان عن الجرائم التي تقتل الكثير من الشهداء والمصابين في القصف المستمر، مطالبًا بضرورة الالتزام بالمواثيق المهنية الدولية وتتخلى عن الانحياز المضلل للرأي العام الغربي.

وأضاف عبدالمجيد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كشف أمام العالم أجمع بما لا يدع مجالًا للشك عن النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكدًا اصطفاف الشعب المصري بمختلف أطيافه وكذلك الشعب العربي مع موقف القيادة السياسية المهم، والذي يرفض تفريغ القضية الفلسطينية تحت وطأة الضغوط المطالبة بهذا التهجير القسري.

وشدد رئيس الغرفة على أن الانتهاكات التي تقع حاليًا في قطاع غزة تعد جرائم حرب، مطالبًا بإحالة المسئولين الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية واتهامهم بقتل الأطفال والنساء، ومؤكدًا ضرورة أن تضطلع منظمات المجتمع الدولي بمسئولياتها بإدانة وتوثيق الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.