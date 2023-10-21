السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الصحة: تطوير مركز تدريب سنديون بمحافظة القليوبية لاستيعاب أكبر عدد من المتدربين

مركز تدريب
مركز تدريب


أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز التدريب بـ«سنديون» في محافظة القليوبية، وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية للمركز، بهدف تكثيف عقد برامج تدريبية في كافة التخصصات الفنية والإدارية للعاملين بوزارة الصحة والسكان.

أعمال تطوير المركز
 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعمال تطوير المركز شملت 7 قاعات للتدريب العملي والنظري بسعة تدريبية تصل لـ250 متدربا، إلى جانب أماكن الإقامة الخاصة بالمتدربين والتي بلغت 25 غرفة إقامة، مضيفًا أن المبنى تم تجهيزه بأفضل معدات والمستلزمات والتي تضمنت نماذج محكاة للتدريب على الرعاية العاجلة، والوسائل والأجهزة المستخدمة في إنقاذ الحياة التي تتضمن جهاز (صدمات القلب، وتشخيص اختلال ضربات القلب، والتنفس الصناعي، وإنعاش القلب الرئوي، وإدخال الأنبوبة الحنجرية).

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وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إمداد مركز التدريب بأحداث الوسائل التعليمية للتخصصات الطبية المختلفة، بالاضافة إلى كافة تجهيزات سيارات الإسعاف العادية والمتخصصة مثل سيارات العناية المركزة، والعمليات الجراحية المتنقلة، مشيرًا إلى أن المكتبة العلمية بالمركز تضم عدد من الكتب الفنية المتخصصة اللازمة لإطلاع الأطقم الطبية والمتدربين.

خطة تطوير المركز

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، أن خطة تطوير المركز تمت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للاستثمار في الكوادر البشرية العاملة بالوزارة، لافتة إلى أن المركز سينفذ عددًا من البرامج التدريبية وفقًا لخطة التدريب الخاصة بالعام الجاري.

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وأشار الدكتور محمد عبدالواحد المشرف العام على المركز، إلى أن المركز دخل حيز التشغيل الفعلي بعد التطوير، حيث تم تدشين برنامج تدريبي تحت عنوان «القيادة التنفيذية للمرأة» للعاملات بالمناصب الإدارية بمديريات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

مركز تدريب
مركز تدريب
مركز تدريب
مركز تدريب
الصحة مركز تدريب سنديون القليوبية المتدربين إقليم القاهرة الكبرى

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