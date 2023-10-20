الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يلتقى نظيره السودانى لبحث تعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى

وزير الصحة يلتقي
وزير الصحة يلتقي نظيره السوداني

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وزير الصحة السوداني والسفير محمد عبدالله علي، سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع، رحب الوزير بنظيره السوداني والوفد المرافق له، مؤكدا أن البلدين تجمعهما علاقات تاريخية ودائما ما يتشاركا في كافة التحديات.

وأضاف أن وزير الصحة السوداني توجه بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار على سرعة استجابته وتلبية الدعوة، كما توجه بالشكر للقيادة السياسية في مصر على حسن استقبال الوافدين السودانيين ومعاملتهم معاملة كريمة، وتقديم كافة سبل الدعم الصحية لهم بعد اندلاع الأحداث الأخيرة في الخرطوم، مشيرا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت المساعدات الصحية والإنسانية للشعب السوداني.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن وزير الصحة السوداني استعرض المشروعات والاتفاقيات المشتركة بين مصر والسودان وأبرزها الاتفاقيات التي تم إبرامها بين الجانبين، والتي من شأنها تسهيل دخول الدواء وكذلك إنشاء عدد من  المصانع الدوائية في مصر، فضلا عن التوسع في مسألة الشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات، بما يسهل وصول الإمدادات الطبية إلى السودان، ومن ثم تحقيق الأمن الدوائي للبلاد.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق إلى سبل التعاون المشترك المصري والسوداني والقطري لتشغيل مستشفى بورسودان، موضحا أن الوزير وجه بتشكيل لجنة من الأطراف المعنية لعمل تصور كامل معزز بجدول زمني محدد لحصر احتياجات المستشفى من المعدات والمستلزمات والتجهيزات التي تضمن تشغيل المستشفى في أسرع وقت، بما يتيح توفير الخدمات الصحية والعلاجية للشعب السوداني الشقيق.

وقال "عبدالغفار" إن هناك أكثر من ٥٠٠ طبيب سوداني يخضعون للتدريب وفق برامج معتمدة من الزمالة المصرية في التخصصات الطبية الكبرى مثل الباطنة والجراحات العامة والنساء والتوليد والأطفال، مشيرا إلى أن الوزير وجه باستصدار تصاريح مؤقتة تجدد كل فترة حتى يتسنى لهم ممارسة العمل في المستشفيات المصرية بعد الحصول على البورد السوداني الذي يتم بالتعاون مع الزمالة المصرية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، والدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، رئيس الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

وزير الصحة والسكان الصحة وزير الصحة السوداني الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكا الشراء الموحد العاصمة الإدارية الجديدة

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