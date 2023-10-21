في مواجهتهما بدوري السوبر.. هل ينتقم صن داوانز من "وداع الأبطال" أمام بيترو أتلتيكو؟

يسعى نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي إلى تعويض إقصاءه على يد نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2022 من دور الثمانية، حين يحل ضيفا عليه اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف تماما في مباراة الذهاب في دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي على ملعب 11 نوفمبر في مدينة لواندا عاصمة دولة أنجولا في الوقت الذي يأمل فيه بيترو أتلتيكو في تأكيد تفوقه على صن داونز، ويطيح به للمرة الثانية، ففي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2022 تغلب بيترو أتلتيكو على صن داونز بنتيجة 2 – 1 في لقاء الذهاب على ملعب 11 نوفمبر، ولم يتمكن صن داونز من تعويض النتيجة في لقاء العودة على ملعب سوكر سيتي في مدينة جوهانسبورج عاصمة دولة جنوب إفريقيا، واكتفى بتحقيق نتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله.

بيترو أتلتيكو وصن داونز يتواجهان في دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات

ألتقى الناديان من قبل في دوري أبطال إفريقيا أيضا نسخة 2020، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وفاز صن داونز على بيترو أتلتيكو بنتيجة ثلاثية نظيفة في الجولة الأولى على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، وتعادل الناديان إيجابيا بنتيجة هدفين لكل منهما في الجولة الخامسة على ملعب استاديو دا سيداديلا في لواندا.

آخر مواجهة إفريقية لصن داونز

نجح صن داونز في التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024 بعد أن أطاح بنادي بومامورو البوروندي من الدور الثاني حيث تغلب عليه في لقائي الذهاب، والعودة بنتيجة 4 أهداف دون رد، وهدفين دون مقابل على الترتيب.

صن داونز يخالف التوقعات ويخسر دوري أبطال إفريقيا

وفي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2023، كان صن داونز المرشح الأبرز للتتويج باللقب لكنه خرج بشكل مفاجئ من دور قبل النهائي على يد نادي الوداد الرياضي المغربي، إذ تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب على المركب الرياضي محمد الخامس، وتعادلا أيضا في مباراة الإياب لكن إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

وقبل هذا الخروج كان صن داونز قد تصدر المجموعة الثانية دون هزيمة برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات منها انتصاران على نادي كوتون سبورت الكاميروني بنتيجتي 3 – 1، و3 – 1 في الجولتين الثانية، والسادسة على الترتيب، وانتصار واحد على كل من نادي الهلال السوداني بنتيجة هدف نظيف في الجولة الأولى، والنادي الأهلي بنتيجة كبيرة 5 – 2 في الجولة الرابعة، وتعادلين إيجابين الأول كان مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل منهما في الجولة الثالثة، والثاني كان مع الهلال بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الخامسة.

وفي دور الثمانية استطاع صن داونز أن يقصي نادي شباب رياضي بلوزداد الجزائري حيث تغلب عليه في لقائي الذهاب، والعودة بنتيجة 4 – 1، و2 – 1 على الترتيب.

بيترو أتلتيكو يدخل دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2023 - 2024

على الجانب الآخر استطاع بيترو أتلتيكو أن يدخل دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا موسم 2023 – 2024 بعد أن تجاوز نادي يونياو دو سونجو الموزمببيقي إذ فاز عليه في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي 2 – 1، و3 – 1 على الترتيب.

أما في دوري أبطال إفريقيا نسخة 2023 فشل في تخطي دور المجموعات حيث احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بـ7 نقاط حصدها من انتصارين على نادي فيتا كلوب من جمهورية الكونغو بنتيجتي 2 – 1، وهدف دون رد في الجولتين الثانية، والسادسة على الترتيب، وتعادل واحد كان دون أهداف مع نادي شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى في حين تعرض لـ3 خسائر بواقع خساراتين في الجولتين الثالثة، والرابعة أمام الوداد بنتيجتي هدف دون مقابل، وهدفين نظيفين على الترتيب، وخسارة واحدة أمام شبيبة القبائل بنتيجة هدف دون رد في الجولة الخامسة.

والسؤال، هل يستطيع صن داونز أن يرد الدين لبيترو أتلتيكو، ويقصيه من دوري السوبر الإفريقي أم يؤكد بيترو أتلتيكو تفوقه في الأدوار الإقصائية؟.