السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تحمي نفسك من الإكتئاب بسبب مشاهدة أحداث فلسطين؟

فلسطين
فلسطين

يتابع كثيرون في الوقت الحالي تفاصيل العدوان الإسرائيلي على غزة والمجازر التي يتعرض لها أهلنا هناك، مما يؤثر سلبًا على حالتنا النفسية ويسبب الحزن.

دكتور نفسي: متابعة أحداث فلسطين تسبب اكتئاب

ومن جانبه، قال الدكتور جمال فروزير، استشاري الطب النفسي، إن الأحداث التي تحدث في الوقت الحالي تؤثر بشكل سلبي على حالتنا النفسية، وتتسبب في الشعور بالأسى البالغ الذي قد يصل إلى حد الشعور بالاكتئاب. وأوضح أن متابعة الفيديوهات ومشاهدتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتسبب في الشعور بالحزن البالغ الذي يؤثر بشكل عام على تصرفاتنا وانفعالاتنا. فعند مشاهدة كم العنف الذي يحدث تجاه إخوتنا الفلسطينيين، وكم الظلم الذي يتعرضون له، وكذلك لأطفالهم، فإن ذلك يزيد من داخلنا مشاعر الحزن والقهر، الذي يؤثر علينا بشكل سلبي.

دكتور نفسي: ابتعد عن مشاهدة فيديوهات القصف قبل النوم 

ونصح استشارى الطب النفسي في تصريحات لـ"الدستور"، متابعى مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة عدم مشاهدة كافة الفيديوهات التي يتم عرضها على مواقع التواصل الإجتماعي وعدم مشاهدة كل الأحداث التي تحدث بشكل مستمر والاكتفاء بمتابعة الأحداث عبر الموضوعات الخبرية وعدم الإهتمام الكامل بمشاهدة كافة الفيديوهات خاصة في الأوقات الصباحية عند بدأ اليوم لأن ذلك ينعكس بشكل سلبي على باقي المهام خلال اليوم وبالتالى من الممكن ان يؤثر ذلك على سير العمل وكذلك تصرفاتنا تجاه الآخرين، كما يؤثر بشكل سلبي على طاقتنا فمشاعر الحزن والأسي تؤثر على إنتاجنا اليومي في العمل وكذلك رغبتنا فى أنجاز المهام.

وشدد استشارى الطب النفسي على ضرورة عدم مشاهدة المقاطع الخاصة بالقصف أكثر من مرة وعدم مشاهدتها قبل النوم بساعتين على الأقل لأن مشاهدتها قبل النوم تتسبب في الضغط على الأعصاب وبالتالى النوم بشكل متقطع وهو ما قد يسبب الأرق الذي يؤثر بشكل سلبي على حالتنا النفسية، لافتا إلى أن مشاهدة الأحداث باستمرار قد يسبب الشعور بالاكتئاب بدون وعي أن ما يحدث لك حاليا هو اكتئاب.

التعرض للإكتئاب خلال مشاهدة أحداث فلسطين قضية الفليسطينية الإحتلال الإسرائيلي متابعة احداث فلسطين قد تسبب إكتئاب أحداث غزة

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