السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: المتسبب فى عدم حل القضية الفلسطينية هى أمريكا

ميلاد ممتاز
ميلاد ممتاز

قال ميلاد ممتاز، المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية، إن عبارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن إسرائيل تحترم قواعد القانون الدولي، هي عبارة في منتهى الغرابة، وقال متعجبا هل ما تفعله إسرائيل من يوم 7 أكتوبر وحتى الآن في قطاع غزة، هو احترام للقانون في نظر أمريكا؟ 

وتساءل ميلاد ممتاز خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة" المذاع على قناة "النيل للأخبار" اليوم السبت: بلينكن في المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه كان يخاطب من؟ أمريكا أم العالم الغربي أم إسرائيل أم نحن كعرب؟ 

اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ولفت المحلل السياسي والباحث في العلاقات الإنسانية، إلى أن بلينكن كان يخاطب العالم الغربي ويخاطب إسرائيل، ليحشد حوله هذا المجتمع مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكشف أن القضية الفلسطينية من أكثر الصراعات الدولية التي قُتلت بحثا، وهي القضية الواضحة والصراع المستمر لعشرات السنوات حتى الآن بدون حل، رغم أن الحل واضحا وضوح الشمس على مائدة المفاوضات لسنوات طويلة، مفيدا بأن المشكلة الأساسية في عدم حل القضية الفلسطينية من الدول العظمى وتحديدا أمريكا.

القضية الفلسطينية أمريكا إسرائيل قطاع غزة بلينكن

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