انطلاق قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة (بث مباشر)

يقدم موقع "الدستور" بثا مباشرا لقمة القاهرة للسلام 2023 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من زعماء وقادة العالم، في العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك بمشاركة دولية واسعة، بالتزامن مع الجهود الحثيثة المكثفة التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة واستئناف عملية السلام والحفاظ على الحق الفلسطيني فى بناء وطنه.

وتشارك في القمة دول "قطر، تركيا، اليونان، سكرتير عام الأمم المتحدة، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية، العراق، إيطاليا، وقبرص"، ورؤساء منظمات دولية، على رأسهم أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.