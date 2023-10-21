مصر الأولى إفريقياً في تصدير البطاطس خلال 2023

قال أحمد الشربيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، إن زراعة البطاطس تعد من الأنشطة الزراعية المهمة في مصر، وهي من المحاصيل الأساسية التي يتم زراعتها واستهلاكها على نطاق واسع في البلاد، وتوجد عدة أنواع من البطاطس المزروعة في مصر، بما في ذلك الأصناف المحلية والأصناف المستوردة، ويتم زراعة البطاطس في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك الدلتا والصعيد والمناطق الساحلية.

وأوضح الشربيني لـ" الدستور": تعد مصر من أكبر منتجي البطاطس في المنطقة، حيث توفر المناخ المناسب والتربة الخصبة لنمو البطاطس بشكل جيد. ويتم استخدام تقنيات الري المتقدمة والأساليب الزراعية الحديثة لتحقيق إنتاجية عالية، وتعد زراعة البطاطس في مصر مصدرًا هامًا للعديد من الفلاحين والعمال في القطاع الزراعي. تسهم زراعة البطاطس في توفير فرص عمل وزيادة الدخل للمجتمعات المحلية.

وأضاف أن زراعة البطاطس في مصر تواجه بعض التحديات، مثل تغيرات المناخ والآفات الزراعية، ويعمل الفلاحون والباحثون على اتخاذ إجراءات لمكافحة هذه التحديات وتحسين إنتاجية البطاطس، وتظل زراعة البطاطس في مصر نشاطًا زراعيًا مهمًا يسهم في تلبية احتياجات السكان المحليين من هذه المحصول الأساسي، وتتميز البطاطس المزروعة في مصر بجودتها العالية وطعمها اللذيذ، مما يجعلها محل تقدير واستهلاك كبير من قبل المستهلكين المحليين.

وأشار إلى أن زراعة البطاطس في مصر تواجه بعض التحديات، مثل نقص المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج، ومع ذلك، فإن الحكومة المصرية تعمل على دعم القطاع الزراعي وتوفير الدعم اللازم للفلاحين لتحسين إنتاجية البطاطس وزيادة الصادرات.

زراعة البطاطس في مصر تشهد تحولًا نحو استخدام التقنيات

وبالإضافة إلى ذلك، فإن زراعة البطاطس في مصر تشهد تحولًا نحو استخدام التقنيات الحديثة والمستدامة، مثل زراعة البطاطس بالري المحوري والتحكم في استخدام المواد الكيميائية والأسمدة لتقليل التأثير البيئي، مشيراً إلى أن زراعة البطاطس في مصر تعد جزءًا أساسيًا من القطاع الزراعي في البلاد، حيث توفر فرص عمل وتسهم في تلبية احتياجات المستهلكين المحليين والأسواق الخارجية، والبطاطس من المحاصيل التصديرية الأولى في مصر على مستوى الخضر، والثانية في المحاصيل البستانية تلي الموالح.

وأضاف أن مصر خلال 2023 أصبحت الأولى إفريقيا في تصدير البطاطس، وذلك بفضل زيادة المساحة المنزرعة والتي وصلت إلى ما يقرب من 560 ألف فدان خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن حجم الإنتاج وصل إلى 6.7 مليون طن سنويا من 3 عروات.