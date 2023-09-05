الزراعة: تصدير مليون و32 ألف طن بطاطس منذ بداية العام

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، التي تم فحصها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت حوالي مليون و32 ألف طن، بإجمالي عدد عينات 40199 عينة.

وأكدت مدير المشروع، أنه تم خلال شهر أغسطس الماضي، فحص حوالي 630 عينة، بكمية إجمالية بلغت 17957 طنا، وذلك تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وأشارت بلابل، وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، أن كميات تقاوي الكسر المحلي التي تم فحصها استعدادا لموسم ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بلغت حتى الآن، حوالي 227 ألفا و900 طن، بإجمالي عدد عينات 11 ألفا و483 عينة، من بينها، 7625 عينة تم فحصها خلال شهر أغسطس، بكمية إجمالية 150 ألفا و982 طنا.

مراجعة البيانات

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أوضحت مدير المشروع أنه تتم متابعة، أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، فضلاً عن مراجعة البيانات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات لكل من: استمارات (سحب عينات تقاوي الكسر المحلى الثلاجات)، استمارات (خروج تقاوي الكسر المحلى للإنبات)، استعداداً لبدء شحنها لزراعة العروة الشتوية (العروة التصدرية) للموسم الجديد 2023/ 2024.



وأضافت أنه تم إدخال بيانات عدد (43) ثلاجة المخزن بها تقاوي البطاطس المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية خلال شهر أغسطس، ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات (113 ثلاجة)، كما تمت مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المزروع.



وأشارت بلابل إلى أنه تم تأسيس عدد (8 بيفوتات) بمساحة (940 فدانا) داخل المناطق الخالية من العفن البني بمحافظات (مرسي مطروح - الوادي الجديد – أسوان) ورسمهم داخل قاعدة البيانات الجغرافية، كما يتم رصد ومتابعة التغيرات التي تطرأ على المزارع والبيفوتات داخل المناطق الخالية، استعداداً لإعداد ملفات المناطق الخالية للموسم الجديد 2023/ 2024.