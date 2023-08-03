الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تعلن عن طفرة غير مسبوقة فى فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير

فحص البطاطس
فحص البطاطس

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي، تجاوزت المليون طن، وذلك لأول مرة منذ نشأة المشروع في السبعينيات.

وأكدت مدير المشروع، أن ذلك الرقم يمثل طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير، حيث بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها حتى يوليو الماضي حوالي ٣٩ ألفًا و٤٨٩ عينة، من بينها  حوالي ١٨ ألفًا و١٦٣ طنًا، تمثل ٦٣٧ عينة، تم فحصها خلال شهر يوليو، وذلك تمهيدًا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وأشارت بلابل وفقًا لتقرير رسمي تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  استعرضت خلاله إنجازات المشروع، أن كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادًا لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بلغت حوالي ٥٩ ألفًا و٤٨٥ طنًا، بإجمالي عدد عينات ٢٩٨٣ عينة، من بينها ٢٨٠٩ عينات تم فحصها خلال شهر يوليو بكمية حوالي ٥٦ ألف طن.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أوضحت مدير المشروع أنه تتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميًا، كذلك تتم مراجعة بيانات استمارات سحب عينات تقاوي الكسر المحلى (الثلاجات) المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلًا عن إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس الكسر المحلي المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح إجمالي عدد الثلاجات الموجودة بها ١٠٨ ثلاجات.
وأشارت إلى أنه تتم أيضًا مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المزروع والدورة الزراعية، كذلك تحميل عدد ١٤٠ صورة فضائية بمساحة ٧٦ ألف كيلو متر مربع خلال شهر يوليو لرصد التغيرات التي طرأت على المزارع والبيفوتات داخل المناطق الخالية استعدادًا لإعداد ملفات المناطق الخالية للموسم الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

-الزراعة تعلن طفرة غير مسبوقة فحص بطاطس المائدة المعدة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُعدّل معايير صرف الدعم النقدى من الدولة للمواطنين

شروط صرف "تكافل وكرامة" بعد قرار رئيس الوزراء بتعديل المعايير

المبلغ الذى يحصل عليه مستحق "تكافل وكرامة" شهريًا بعد تعديل المعايير

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

بعد قرار رئيس الوزراء.. هل يجوز الجمع بين الدعم النقدى لـ"تكافل" و"كرامة"؟

الرى: التوسع فى استخدام المواد الصديقة للبيئة فى كافة مشروعات الوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى