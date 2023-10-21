السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: دبلوماسية بايدن وسوناك والغرب في غزة فشلت.. وتعويل على الدور العربي

غزة
غزة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن دبلوماسية كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني سوناك ودبلوماسية الدول الغربية في الشرق الأوسط وغزة انهارت تماما.

التصعيد في غزة 

 وأضافت: يبدو أن أسبوعين من الدبلوماسية المكوكية الغربية المتواصلة قد وصلت إلى حافة الفشل، حيث  لم تثمر الزيارات الغربية لإسرائيل سوى عن عبور 20 شاحنة مساعدات إلى غزة ولم تمر حتى الآن.

وتابعت: ومع مقتل أكثر من 4000 فلسطيني و1400 إسرائيلي، فإن الأمر الوحيد المؤكد هو أن نظام الرعاية الصحية المستنزف في غزة سوف ينهار إذا شنت إسرائيل غزوًا بريًا مطولًا للقضاء على المقاومة.

وتابعت: كان لجولة الزيارات الدبلوماسية الغربية إلى القدس هدف مزدوج، على وجه الخصوص، كان جو بايدن، على الرغم من كل التعاطف الذي أبداه مع الضحايا وعائلات الرهائن، حادًا جدًا في الحث على توخي الحذر بشأن إسرائيل، على الرغم من أنه كان ماهرًا في صياغة هذه النصيحة فيما يتعلق بالدروس التي تعلمتها الولايات المتحدة من مكافحة الإرهاب..

ودعا بايدن إسرائيل إلى ألا يستهلكها الغضب كما فعلت الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر، قائلا: “بينما سعينا إلى العدالة وحصلنا على العدالة، ارتكبنا أخطاء أيضا”. وفي توقفه مع الصحفيين في طريق العودة من إسرائيل، كشف أن الجيش الأمريكي ناقش مع الجيش الإسرائيلي ما إذا كان هناك بديل للهجوم البري متاحا. وقال إنه كان صريحا مع إسرائيل عندما قال إن سمعتها على المحك. 

وقالت الجارديان: ان زيارة كلا من بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلنكن لم تنحج حتى في إطلاق سراح الرهائن البالغ عددهم 200 أو نحو ذلك. تم إطلاق سراح أم وابنتها من شيكاغو، كانتا قد اختطفتا في 7 أكتوبر واحتجزتا كرهينتين في غزة.

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تعويل على الدور العربي 

ونقلت الجارديان عن  معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: ان الدول العربية الخمس التي توصلت إلى اتفاقيات سلام مع إسرائيل: مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب تستطيع تحقيق السلامة العامة وإنفاذ القانون في غزة.

 

الجارديان جو بايدن سوناك الشرق الأوسط غزة التصعيد

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