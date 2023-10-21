السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى: الاحتلال يخشى الدخول فى كمائن المقاومة وقد يستخدم قنابل نووية

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

قال العقيد عبد الجبار العبو، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الاحتلال يتردد في شن هجوم بري على قطاع غزة بسبب صعوبة القتال في المناطق المدنية، حيث تنتظره كمائن المقاومة الفلسطينية التي لا يعرف مصدرها أو اتجاهها، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف الجنود والآليات، ولذلك يحاول الاحتلال تدمير مراكز القيادة والاتصالات لإضعاف قدرات المقاومة.

وأضاف "العبو"، في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المقاومة الفلسطينية أظهرت جاهزية عالية للمعركة، سواء في الجانب الدفاعي أو الهجومي، وأنها نفذت عمليات دقيقة ضد أهداف حساسة للعدو، محذرًا من أن الاحتلال قد يلجأ لاستخدام أسلحة مدمرة أو غير تقليدية، مثل القنابل الحارقة أو عوامل التخدير أو التشليل، لإزالة المقاتلين من المعادلة دون استخدام أسلحة دمار شامل.

واختتم قائلًا: "إذا كانت خسائر الاحتلال كبيرة جدًا خلال محاولة اقتحام قطاع غزة، فقد يستخدم قنبلة نووية تكتيكية لإخفاء حجم هذه الخسائر وإثارة رعب في نفوس المدنيين، وهذا ليس بعيد المنال، فالكيان الصهيوني يمتلك هذه الأسلحة بلا شك".

قطاع غزة المقاومة الفلسطينية القاهرة الإخبارية الاحتلال قنبلة نووية الكيان الصهيوني

الأكثر قراءة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

خبير تحكيمى يكشف مدى أحقية الأهلى فى الحصول على ركلة جزاء أمام سيمبا

كم عدد سكان غزة 2023 وآخر تطورات الأوضاع بالقطاع

عاجل.. مراسل "القاهرة الإخبارية": مصر تستعد لإدخال المساعدات إلى غزة وسط تحذيرات خطيرة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة

مكتب نتنياهو: الرهينتان المفرج عنهما من غزة فى طريقهما إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية