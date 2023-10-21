خبير عسكرى: الاحتلال يخشى الدخول فى كمائن المقاومة وقد يستخدم قنابل نووية

قال العقيد عبد الجبار العبو، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الاحتلال يتردد في شن هجوم بري على قطاع غزة بسبب صعوبة القتال في المناطق المدنية، حيث تنتظره كمائن المقاومة الفلسطينية التي لا يعرف مصدرها أو اتجاهها، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف الجنود والآليات، ولذلك يحاول الاحتلال تدمير مراكز القيادة والاتصالات لإضعاف قدرات المقاومة.

وأضاف "العبو"، في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المقاومة الفلسطينية أظهرت جاهزية عالية للمعركة، سواء في الجانب الدفاعي أو الهجومي، وأنها نفذت عمليات دقيقة ضد أهداف حساسة للعدو، محذرًا من أن الاحتلال قد يلجأ لاستخدام أسلحة مدمرة أو غير تقليدية، مثل القنابل الحارقة أو عوامل التخدير أو التشليل، لإزالة المقاتلين من المعادلة دون استخدام أسلحة دمار شامل.

واختتم قائلًا: "إذا كانت خسائر الاحتلال كبيرة جدًا خلال محاولة اقتحام قطاع غزة، فقد يستخدم قنبلة نووية تكتيكية لإخفاء حجم هذه الخسائر وإثارة رعب في نفوس المدنيين، وهذا ليس بعيد المنال، فالكيان الصهيوني يمتلك هذه الأسلحة بلا شك".