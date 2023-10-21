مساعد وزير الخارجية الأسبق: نعيش "نكتة" بسبب مخطط إسرئيل

أوضح جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية تحركت من قبل السابع من أكوبر 2023، ومستمر حتى الوقت الحالي.

وأضاف بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتيفية مع الإعلامي جابر القرموطي، بفضائية "سي بي سي": "أننا نعيش "نكتة" بسبب مخطط إسرئيل بتهجير الفلسطنين لدولة أخرى".

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن قرار التقسيم الذي صدر عن الأمم المتحدة عام 1948، كان يعطي الحق وأرض أكبر من ما يحصلون عليه الشعب الفلسطيني.