السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مساعد وزير الخارجية الأسبق: نعيش "نكتة" بسبب مخطط إسرئيل

جمال بيومي مساعد
جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق

أوضح جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية تحركت من قبل السابع من أكوبر 2023، ومستمر حتى الوقت الحالي.

 

وأضاف بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتيفية مع الإعلامي جابر القرموطي، بفضائية "سي بي سي": "أننا نعيش "نكتة" بسبب مخطط إسرئيل بتهجير الفلسطنين لدولة أخرى".

 

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن قرار التقسيم الذي صدر عن الأمم المتحدة عام 1948، كان يعطي الحق وأرض أكبر من ما يحصلون عليه الشعب الفلسطيني.

مساعد وزير الخارجية الاسبق إسرئيل جمال بيومي الاعلامي جابر القرموطي سي بي سي الامم المتحدة

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