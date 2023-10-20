معبر رفح.. تجهيز أكفان ومساعدات طبية استعدادًا لدخول غزة

حصلت "الدستور" على مقطع فيديو للمساعدات الطبية التي يتم تجهيزها لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري فور السماح بذلك.

قال أحد المنظمين لـ"الدستور": "نريد أن نرسم الفرحة على وجوه إخواتنا في فلسطين، وتكمل بدخول الدواء"، مضيفًا: "نجهّز أيضًا الأكفان وكل مشتملات الأدوات الصحية هتدخل".

كان محمد فتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، كشف عن أنه يتم التنسيق والاتفاق مع الهلال الأحمر المصري على آلية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية": "نقوم بالضغط على اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحرك بأقصى سرعة من أجل تأمين عمل الهلال الأحمر الفلسطيني".

ولفت إلى أنهم تلقوا إنذارات بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في غزة، وأنهم قد يتعرضون للاستهداف من الاحتلال.

وأكد أنهم لن يخلوا مواقعهم، وسيقومون بمهامهم الإنسانية ومد يد العون للفلسطينيين العزل بالمساعدات اللازمة، مردفًا: "قررنا البقاء في مستشفياتنا؛ لأداء عملنا الإنساني، رغم إنذارات الاحتلال بالإخلاء الفوري".