الهلال الأحمر الفلسطينى: ننسق مع مصر للاتفاق على آلية إدخال المساعدات إلى غزة

قال محمد فتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه يتم التنسيق والاتفاق مع الهلال الأحمر المصري على آلية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”: "نقوم بالضغط على اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحرك بأقصى سرعة من أجل تأمين عمل الهلال الأحمر الفلسطيني".

ولفت إلى أنهم تلقوا إنذارات بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في غزة، وأنهم قد يتعرضون للاستهداف من الاحتلال.

وأكد أنهم لن يخلوا مواقعهم، وسيقومون بمهامهم الإنسانية ومد يد العون للفلسطينيين العزل بالمساعدات اللازمة، مردفًا: "قررنا البقاء في مستشفياتنا لأداء عملنا الإنساني رغم إنذارات الاحتلال بالإخلاء الفوري".

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