"القاهرة الإخبارية": أنباء عن فتح معبر رفح غدًا

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، إن أعضاء التحالف الوطني، قاموا بتجهيز كل المستلزمات الطبية، وأولويات الدخول حال فتح معبر رفح، وفقًا لما يتردد من أنباء بأنه سيتم السماح بدخول المستلزمات الطبية لقطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكلام السابق كان يدور بالسماح بدخول 20 شاحنة متنوعة ما بين المساعدات الطبية والإغاثية، ولكن الآن الأولوية القصوى للتحالف الوطني هي المستلزمات الطبية، وهي أقل من 20 شاحنة وفقا لما يتم ترديده أمام المعبر.

وأشار إلى أن الفرق الطبية قالوا إنهم يتواصلون مع الهلال الأحمر الفلسطيني في حال دخول المساعدات والمنظمات الطبية، التي تعمل في قطاع غزة، والتي تشرف على تسليم المساعدات، لتوفير احتياجاتهم من الأدوية والأدوات الطبية.

وأكد أن باقي شاحنات المساعدات الأخرى تصطف على الطريق الممتد على المعبر، كما أن هناك شاحنات خارج معبر رفح ويوجد قوافل كثيرة للغاية على معبر رفح.

الأوضاع في الجانب الآخر

وعن الأوضاع في الجانب الآخر، قال إنه خلال ساعات اليوم تتفاوت عمليات القصف، فأوقات تزداد حدة القصف وأحيانًا تنخفض وأحيانًا أخرى يحل السكون، مؤكدًا أن مصر قامت بتمهيد الطريق بعد أن دمرته الضربة الصاروخية الإسرائيلية في الجانب الثاني من رفح اليوم حتى تستطيع الشاحنات المرور.