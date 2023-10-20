مدرب سيمبا: "راض عن أداء فريقي.. ونسعى للفوز على الأهلي في الإياب"

أبدى روبرتو أوليفيرا المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، رضاه التام عن أداء فريقه أمام الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الإفريقي.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل منهما على ملعب الفريق التنزاني.

واقترب الأهلي من التأهل إلى نصف النهائي حيث يكفيه التعادل السلبي في لقاء الإياب الذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل.

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مدرب سيمبا: يجب احترام فريقي لما أظهره من قدرات

وقال أوليفيرا في تصريحات له: "راضٍ تمامًا عما قدمه فريقي خاصةً في الشوط الثاني، الأمر لم يكن سهلًا".

وأضاف: "الأهلي فريق كبير ولديه خبرات كبيرة وهو بطل دوري أبطال أفريقيا ويجب احترام فريقي لأنه أظهر قدرات فريق سيمبا".

وتابع: " لم تكن مباراة سهلة على الإطلاق، وسعيد بأسلوب الفريق، الأمر لم يكن سيئًا، لديكم فرصة أخرى على أرضكم ونحن سنلعب أيضًا لتحقيق الفوز".

وأكمل: "المباراة كانت جيدة وحاولنا خطف اللقاء لكن الأهلي لديه خبرات كبيرة ونحن نحترم هذا الفريق كثيرًا لكن فريقي لعب بشكل أفضل منه في الشوط الثاني".

واستمر " التغييرات كانت إيجابية، وإذا حققنا الفوز في الشوط الثاني كنا سنحقق النتيجة المطلوبة ولكن هذا الأمر لم يحدث معنا".

الأهلي يتعادل مع سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

تعادل الأهلي مع مضيفه سيمبا التنزاني 2 /2، اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق رضا سليم، قبل أن يدرك كيبو دينيس التعادل لسيمبا في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 59.. سجل ساديو كانوتي الهدف الثاني لسيمبا، لكن الأهلي نجح في إدراك التعادل عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا"في الدقيقة 62.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، بالقاهرة.

يذكر أن بطولة الدوري الأفريقي تضم 8 أندية هي الأهلي المصري وسيمبا التنزاني والوداد المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكنغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأنيما النيجيري وبترو أتلتيكو الأنجولي.