الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رباعية سيراميكا تطيح بـ ميمي عبد الرازق من تدريب الداخلية

ميمي عبدالرازق
ميمي عبدالرازق

أعلن ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق الداخلية، استقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وسقط فريق الداخلية أمام سيراميكا برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نايل لكرة القدم.

وقال ميمي، في تصريحات تليفزيونية " تقدمت باستقالتي أول أمس ورفض مجلس إدارة الداخلية رحيلي عن الفريق"، مضيفًا: "الآن تقدمت بالاستقالة بعد الخسارة من سيراميكا، والقرار نهائي بالنسبة لي".

وأتم تصريحاته "أخبرت اللاعبين بين شوطي المباراة بعد التأخر برباعية أن هذه المباراة ستكون الأخيرة لي معهم".

ويلتقي الداخلية يوم 30 أكتوبر لحساب الجولة الخامسة في الدوري المصري مع الإسماعيلي.

وارتقى سيراميكا 7 مراكز دفعة واحدة ورفع رصيده لـ 4 نقاط بعدما حقق أول فوز له في الدوري وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي وأصبح في المركز الثامن.

فيما تكبد الداخلية خسارته الثالثة تواليا وتراجع للمركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.

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واكتسح سيراميكا كليوباترا ضيفه الداخلية 4/صفر، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نايل لكرة القدم.

وتقدم سيراميكا في الدقيقة الثامنة عبد محمود عبد الحافظ، قبل أن يضيف محمد إبراهيم الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 34 سجل أحمد قندوسي الهدف الثالث لسيراميكا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع بعد ذلك بدقيقتين.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الداخلية عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.

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