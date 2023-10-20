من "أوراق شمعون المصري" إلى "سنوات التيه".. روايات  مصرية ترصد حياة اليهود في مصر

لم يقتصر الاهتمام بيهود مصر على الأعمال الفكرية بل امتد للأعمال الإبداعية التي جاءت في صورة أعمال إبداعية روائية، وقد رصد روائي مصر عبر أعمالهم الإبداعية وقائع حياة اليهود في مصر منذ سنوات التيه حتى الخروج من مصر.

سنوات التيه فى رواية "أوراق شمعون المصرى":

"أوراق شمعون المصري" للروائي الدكتور أسامة الشاذلي، والصادرة عن الرواواق، هي واحدة من ابرز الروايات الكبيرة التي تناولت فترة تيه اليهود، بعد خروجهم من مصر.

تدور أحداث الرواية فى فترة خروج بنى إسرائيل من مصر، ووقوع التيه لبنى إسرائيل فى سيناء مع نبى الله موسى، من خلال مخطوطات كتبها شاب عبرانى، ولد من أب إسرائيلى وأم مصرية، روى فيها معاناته ومعاناة أسرته أثناء التيه، قبل أن تلتقطه قبيلة عربية من بني إسماعيل ليرى الدين والدنيا من منظور آخر غير المنظور اليهودى. يروي تفاصيل ما تعرض له بنو إسرائيل من أزمات وابتلاءات، ويتابع حكايات عديدة، يسجلها في أوراقه ويتركها لأبنائه.

وتقدم الرواية جانبًا من تاريخ العرب فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام استنادًا على تنقل الراوى من بلد إلى بلد، بعد مفارقته لليهود.اعتمدت الرواية على العديد من المصادر سواء تاريخية أو دينية إسلامية أو توراتية.

عمارة آل داوود ترصد تاريخ خروج اليهود من مصر

وتأتى رواية مروى جوهر «عمارة آل داوود»، الصادرة عن دار دون رواية تمزج بين التاريخ والرومانسية تدور أحداثها فى أزمنة مختلفة لكشف السر القديم الذى يربط عمارة آل داوود بالتاريخ القديم للنبى موسى وقومه، وخروج اليهود من مصر بالعصر الحديث والأشياء المخبأة التى تسعى بعض العائلات القديمة للعودة لمصر للحصول عليها من خلال بطلة الرواية حياة التى تتعرض للترصد من قبل غرباء يتتبعونها فى أماكن عدة، وعندما تخبر أمها تفرض عليها حصارا خوفا عليها غير أن بقاءها فى عمارة آل داوود فترة مع جدها يجعلها تكتشف أسرارا قديمة يحيطها الغموض والحيرة.

قطار الليل إلى تل أبيب.. رواية توثق لو ثائق الجينزا

وتأتي رواية «قطار الليل إلى تل أبيب» لرشا عدلى، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون بالتعاون مع مكتبة «تنمية»، وتدور حول وثائق «الجينزا»، التى كانت تدفن فى المقابر اليهودية بنية عقائدية خالصة بعد خروج اليهود من مصر، ونظرا لأهمية هذه الوثائق حاولوا الحصول عليها بسرقتها، وعندما انتبهت الحكومة المصرية لذلك شددت الحراسة على هذه المقابر وقامت باستخراج الوثائق والبحث فيها ومن خلال لجنة ترجمة الوثائق التى تعمل فيها بطلة الرواية لتتكشف الكثير من الأسرار.

ثلاثية "أيام الشتات " كمال رحيم

قدم الكاتب الراحل كمال رحيم ثلاثيته الشهيرة والتي جاءت تحت عنوان "أيام الشتات" التي صدرت كاملة عن "دار العين" قبل عامين، وضمت روايات "يوميات مسلم يهودي" و"أيام الشتات" و"شمعدانات ومآذن".

تناولت الثلاثية دوافع خروج اليهود من مصر أسبابه، وركزت على الجانب الإسناني دون شيطنة اليهود المصريين في عصرنا الحديث.من دون ان تتجاهل تعقد الوقائع التاريخية بعد نكبة فلسكين 1948، ومسار المنطق الذي اصبح من وقتها على صفيح ساخن.

أشار الكاتب الصحفي والناقد سيد محمود إلى ان ثلاثية كمال رحيم لم تتجاهل تعقد الوقائع التاريخية ومسار المنطقة بعد نكبة فلسطين في عام 1948، وما تولد عنها من أزمات، على رأسها قيام دولة إسرائيل بمشروعها الاستيطاني القائم على اغتصاب الأرض. وقد ترجمت الروايات الثلاث سارة عناني إلى الإنجليزية ونشرها قسم النشر في الجامعة الأميركية بالقاهرة.