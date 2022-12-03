أوراق شمعون المصرى وثلاث روايات للكاتبة ريم بسيونى فى قائمة الأعلى مبيعا

أوراق شمعون المصري وثلاث روايات للكاتبة ريم بسيوني تحتل قائمة الأعلي مبيعا بمكتبات الشروق، وهي روايات: “الحلواني.. ثلاثية الفاطميين” أحدث مؤلفاتها الصادرة عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، رواية “القطائع .. ابن طولون”، ورواية “أولاد الناس .. ثلاثية المماليك”.

أما المركز الثاني فكان من نصيب الكاتب أحمد مراد، والذي جاءت في قائمة الأعلي مبيعا بمكتبات الشروق، بعملين هما، رواية “لوكاندة بير الوطاويط”، وكتاب “القتل للمبتدئين”.

كما جاءت رواية الكاتب دكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، “أوراق شمعون المصري”، والصادرة العام الماضي 2021، عن دار الرواق للنشر والتوزيع. وتتناول رحلة بحث “شمعون المصري” عن الطريق إلي الله. كما ترصد أحداثها رحلة التيه اليهودية، وخروج بني إسرائيل من مصر. كما تتطرق الرواية إلي حقبة منسية من تاريخ الجزيرة العربية.

وفي قائمة الأعلي مبيعا بمكتبات الشروق، جاءت رواية “أنشودة الحنين”، للكاتب الروائي نعيم صبري، في أحدث مؤلفاته والصادرة عن دار الشروق للنشر والتوزيع. ونعيم صبري له العديد من المؤلفات الروائية نذكر من بينها: المهرج، شبرا، صافيني مرة، كلوا بامية، دوامات الحنين، بين الإغفاءة والصحو، جنون العطش وغيرها.

كما تصدرت روايتين للكاتب طارق إمام، قائمة الأعلي مبيعا بمكتبات الشروق وهما: “الأرملة تكتب الخطابات سرا”، ورواية “هدوء القتلة”.

كتاب “أربع محاولات للحياة”، والذي شارك في كتابته أربع مؤلفين وهم: الروائي القاص أسامة علام، الكاتبة نشوي صلاح، الكاتبة مروة سمير، والكاتب أحمد عبد المجيد.

كتاب “الدحيح .. ما وراء الكواليس”، من تأليف طاهر المعتز بالله، والكتاب يتناول تجربة برنامج الدحيح للباحث أحمد الغندور، وكيف استطاع الوصول إلي شريحة كبيرة من المشاهدين خاصة من الشباب، بالرغم المحتوي العلمي الذي يقدمه.

ــ المسلم اليهودي للكاتب كمال رحيم

وفي قائمة الأعلي مبيعا بمكتبات الشروق أيضا، جاءت رواية الكاتب الروائي الكبير كمال رحيم، والصادرة عن دار العين للنشر والتوزيع بعنوان “المسلم اليهودي”، وهي الجزء الأول من ثلاثية اليهود: وتلاه الجزء الثاني المعنون بـ “أيام الشتات”، وجاء الجزء الأخير بعنوان “أحلام العودة”، والثلاثية تتناول قيمة التسامح بين الأديان السماوية.

كما احتلت الأعمال القصصية للكاتب الراحل بهاء طاهر والذي غادرنا الشهر قبل الماضي، قائمة الأعلي مبيعا. وبالمثل جاءت رواية الكاتب الروائية الراحلة رضوي عاشور “ثلاثية غرناطة”، والتي ترصد من خلالها رحلة عائلة مسلمة في أسبانيا وكيف أجبرت علي تغيير دينها بعد طرد العرب من الأندلس.

ومن إصدارات دار الشروق في قائمة الأعلي مبيعا بمكتباتها: رواية “قبل النكسة بيوم”، من تأليف دكتور إيمان يحيي. رواية “يوتوبيا”، للكاتب الراحل دكتور أحمد خالد توفيق. رواية الكاتب الكبير محمد المنسي قنديل “من قتل مريم الصافي”.

أما في مجال الكتب المترجمة، فجاءت رواية “المريضة الصامتة”، من تأليف أليكس ميكايليدس، والصادرة عن المركز الثقافي العربي بالرباط.

وفي نفس القائمة جاءت رواية “في قلبي أنثي عبرية”، والصادرة عن دار كيان للنشر والتوزيع، من تأليف خولة حمدي.