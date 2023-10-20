الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المئات يتظاهرون في بيروت تنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة

لبنان
لبنان

تظاهر مئات المواطنين اللبنانيين في بيروت، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، وفق شبكة “سي ان ان” الأمريكية. 

وقال النائب عن حزب الله علي عمار: "اللغة الوحيدة هي لغة المقاومة"، مؤكدًا أن "موجات المقاومة" تمتد من اليمن إلى العراق.

وحرق المتظاهرون العلم الأمريكي، احتجاجًا على ما اعتبروه دعمًا وتحيزًا أمريكيًا لإسرائيل في حصارها المستمر على قطاع غزة.

وفي الأيام التي تلت هجمات 7 أكتوبر، قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية أكثر من 4100 شخص في غزة، من بينهم مئات النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع .

رهائن امريكية 

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وفي سياق متصل، كانت إسرائيل قد أبلغت حكومة الولايات المتحدة في وقت سابق أن بعض الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس كرهائن من المعروف أنهم على قيد الحياة، حسبما قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن غالبية الرهائن على قيد الحياة.

ولم تذكر الحكومة الأمريكية قط عدد مواطنيها المحتجزين كرهائن، واصفة العدد فقط بـ "حفنة".

حزب الله غزة موجات المقاومة العراق اليمن

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