الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

مواطن سكندري: نؤيد قرارات الرئيس لحماية أمن مصر ودعمه للقضية الفلسطينية (فيديو)

مواطن من الإسكندرية
مواطن من الإسكندرية

وجه حسن جمعة حسن، مواطن من أهالي الإسكندرية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على المجهودات المبذولة في دعم القضية الفلسطينية والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف لـ"الدستور" أن الشعب المصري يعلن تضامنه مع أهالينا في غزة، وإعلان الرفض والاستنكار لكل عمل صهيوني قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا تأييده لقرارات رئيس الجمهورية برفض فكرة التهجير التي يصدرها الاحتلال الإسرائيلي وأن سيناء أرض مصرية وليست لأحد سوى للمصريين ونحن مع الرئيس السيسي في جميع قرارات حماية مصر ودعم الأشقاء في فلسطين.

أعلام مصر وفلسطين في تظاهرات حاشدة بالإسكندرية 

ورفع أهالي الإسكندرية اليوم خلال تظاهرات دعم القضية الفلسطينية، أعلام مصر وفلسطين تعبيرًا عن الوحدة بين الدولتين، وتضمن رفع أطول علمين خلال التظاهرات بطول 20 مترا وتشارك الشباب والأطفال والسيدات في حمل العلمين مرددين هتافات دمنا واحد وفلسطين في قلب مصر، والقدس عربية.
 

آلاف السكندريين يخرجون لدعم القضية الفلسطينية 

وكان قد احتشد تجمع الآلاف من أهالي الإسكندرية بميادين الإسكندرية وفي مسيرات كبرى على مدار 3 أيام للتنديد بالقصف الإسرائيلي المتعمد على المستشفى الأهلى المعمداني بقطاع غزة والذي أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى والمصابين.


ورفع أهالي الإسكندرية من الشباب والسيدات والأطفال الأعلام المصرية والفلسطينية، ولافتات منددة بالعدوان الغاشم على غزة، وردد الأهالي الهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية، مرددين الشهيد حبيب الله، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، فلسطين عربية.

وأكد أهالي الإسكندرية أنهم خرجوا بالتظاهرات للتأكيد أن المصريين داعمين للقضية الفلسطينية، وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في موقفه من القصف الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء في غزة ودعوات تهجير أهالي فلسطين إلى سيناء، مؤكدين أن المصريين  ورئيس مصر يقفون بجانب أشقائهم في فلسطين بكل قوة.

اهالي الأسكندرية القضية الفلسطينية سيناء أرض مصرية أعلام مصر وفلسطين الرئيس السيسي

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