الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج: نتنياهو تاريخه السياسى انتهى ومن المتوقع أن يعزل من منصبه قريبًا

قناة المحور
قناة المحور

أكد الدكتور سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، أن مصر تعيش فترة هامة وحرجة بالتاريخ العربي الحديث، بسبب الأحداث الأخيرة في فلسطين.

قال فرج إن الرئيس السيسي أدار الفترة السابقة بمنتهى الحرفية، مؤكدًا أن مصر فرضت سيطرتها على الوضع من أجل السيطرة على الأوضاع في غزة.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع بفضائية المحور، أن نتنياهو تاريخه السياسي انتهى ومن المتوقع أن يعزل من منصبه قريبًا، الإضافة إلى تقديمه للمحاكمة العاجلة.

سمير فرج نتنياهو الدكتور سمير فرج فلسطين غزة المصري افندي المحور

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