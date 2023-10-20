سمير فرج: نتنياهو تاريخه السياسى انتهى ومن المتوقع أن يعزل من منصبه قريبًا

أكد الدكتور سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، أن مصر تعيش فترة هامة وحرجة بالتاريخ العربي الحديث، بسبب الأحداث الأخيرة في فلسطين.

قال فرج إن الرئيس السيسي أدار الفترة السابقة بمنتهى الحرفية، مؤكدًا أن مصر فرضت سيطرتها على الوضع من أجل السيطرة على الأوضاع في غزة.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع بفضائية المحور، أن نتنياهو تاريخه السياسي انتهى ومن المتوقع أن يعزل من منصبه قريبًا، الإضافة إلى تقديمه للمحاكمة العاجلة.