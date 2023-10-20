الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"تواصلوا معى".. خالد تاج الدين يعرض مساعدة الطلاب الفلسطينيين فى مصر

خالد تاج الدين
خالد تاج الدين

حرص الشاعر الغنائي خالد تاج الدين في لفتة إنسانية، على عرض المساعدة على الطلاب القاطنين في مصر، والذين انقطع الاتصال بينهم وبين أهلهم في قطاع غزة.

وكتب تاج الدين عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "لو حد يعرف طلاب فلسطينيين في مصر وانقطع التواصل مع أهلهم ومش معاهم فلوس يصرفوا .. يا ريت يتواصلوا معايا ماسنچر".

جدير بالذكر، أن حصيلة الشهداء في غزة ارتفعت  منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا،  كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.

وشارك عدد من نجوم الفن في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية لإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني،  وكانوا مرتدين الوشاح الفلسطيني، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وايهاب فهمي، وخالد الصاوي وحمادة هلال، وسيد رجب ووفاء عامر، وسيمون، ولبلبة، محمد عادل الشهير بميدو والفنانة نرمين الفقي، وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

الشاعر الغنائى خالد تاج الدين لفتة إنسانية المساعدة الاتصال غزة تاج الدين

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