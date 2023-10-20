باحث سياسى: مصر ستظل حائط الصد الأول لحماية الأمن القومى العربى

قال مسعود محمد، الكاتب والباحث السياسي، إن مصر دائمًا كانت حائط الصد الأول لحماية الأمن القومي العربي، وهناك الكثير من المواقف التي عاصرها العرب منذ ولاية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وصولًا إلى الموقف القوي لـلرئيس السيسي دعمًا للقضية الفلسطينية.

وأضاف مسعود في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان واضحًا منذ اللحظة الأولى عندما استقبل المستشارالألماني أولاف شولتس، حيث أكد أن القضية الفلسطينية يجب أن تحل بالتفاوض.

تيار في إسرائيل أصبح مقتنعًا بوجود حل سلمي للطرفين

وتابع، أن هناك تيارًا في إسرائيل أصبح مقتنعًا أنه لا يمكن الاستمرار في الحرب لنهاية العمر، ويجب أن نصل لحل سلمي للطرفين.