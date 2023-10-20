حماة الوطن: قواعدنا الحزبية أعلنت دعمها للقضية الفلسطينية من ميادين الجمهورية

أشاد الدكتور محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن بجميع قواعد الحزب المنتشرة في جميع محافظات مصر في المراكز والأقسام والقرى والنجوع والتي عبرت من ميادين مصر المختلفة عن رفضها القاطع لتصفية القضية الفلسطينية ودعمها لكل ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات أو مواقف تجاه القضية الفلسطينية بما يحافظ على الأمن القومي المصري والعربي.

وقال “أسعد” في تصريحات له، إن محاولات الاحتلال تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني لتصفية وتصفية القضية، مرفوضة جملة وتفصيلًا، مؤكدًا علي حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

صمود الشعب الفلطسيني

وثمن مساعد رئيس حزب حماه الوطن، صمود الشعب الفلسطيني وثباته في مواجهة كل ما يتعرض له من مجازر ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد مساعد رئيس حزب حماة الوطن علي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ان يتحملوا مسؤولياتهم في ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

الوقف الفوري

وطالبهم بالعمل على الوقف الفوري لهذة المجازر والعودة إلى طاولة المفاوضات وهي الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

ودعا مساعد رئيس حزب حماة الوطن الشعب المصري الوقوف خلف قيادتنا الحكيمة وادراكة حجم التحديات التي تواجه اوطاننا العربية.