المصريين: "ملحمة شعبية" في ميادين مصر تؤكد التفاف الشعب حول قائده

أشاد محمد عيسى النقيب، مساعد رئيس حزب المصريين بالمظاهرات الغفيرة التي تشهدها ميادين مصر في جميع المحافظات، دعمًا للقضية الفلسطينية، وتأييد ا للرئيس السيسي في قراراته بشأن حماية الأمن القومي المصري من المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير أهالى غزة إلى سيناء، لتصفية القضية الفلسطينية.

دعم الأشقاء وتأييد قرارات الرئيس

قال النقيب، في بث مباشر من أمام منصة النصب التذكاري، إن جميع الأحزاب خرجت اليوم إلى الشوارع في مسيرات حاشدة، لتقول لأشقائنا في فلسطين إننا جميعا معكم يد واحدة وقلب واحد، ولنقول أيضا أننا وراء قائدنا الرئيس السيسي، ونؤكد له أننا معه في جميع قراراته لحماية الدولة.

ملحمة شعبية

وقال مساعد رئيس حزب المصريين إن ما نشهده اليوم ليس تظاهرات عادية بل مليونيات تجوب ميادين مصر، بل إنها ملحمة تؤكد التفاف الشعب حول قائده، فالشعب اليوم يقول كلمته القوية التي لا تقبل التأويل "بأننا مع الرئيس فيما يأخذه من قرارات تدعو لتصفية القضية وتدعو للتقسيم والتهجير".

أضاف: "بعث الشعب المصري اليوم رسالة واضحة بأنه قادر ولا أحد يقدر عليه، وإذا حاول أي أحد المساس بأرض مصر سينقض عليه شعبها ويلتهمه كما يلتهم الأسد فريسته، مشيرًا إلى أن عدد المصريين الموجودين في ميدان واحد الآن يفوق ثلاثة أضعاف الكيان الإسرائيلي".