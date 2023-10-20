الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قومي المرأة بالشرقية: السيسي أكثر رئيس دعم المرأة ولازم نرد له الجميل (صور)

سيدات الشرقيه
سيدات الشرقيه

شاركت عضوات المجلس القومى للمرأة بالشرقية، فى الوقفة التضامنية التى نظمها أهالى الشرقية، لتأييد قرارات الرئيس السيسى وسياسته الخارجية، فى التعامل مع تداعيات القضية الفلسطينية، وتأييد رأيه بمنع تهجير أهالى غزة إلى سيناء.

حيث حضر الوقفة كل من الدكتورة عايدة عاطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، وباقى عضوات فرع المجلس بمحافظة الشرقية، للتأكيد على دعم الرئيس فى قراراته ووجهة نظره حيال تهجير أهالى غزة لسيناء.

ومن جابها قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن المرأة لطالما كانت شريكا أساسيا لمصر وقيادتها فى كافة المواقف، والمرأة هى داعم أساسى للرئيس السيسى، وتعتبره أول رئيس يهتم بالمرأة فى كافة المجالات، مؤكدة أنه قد آن الأوان للمرأة المصرية، أن ترد جزء من جميل الرئيس السيسى على كافى سيدات مصر.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية، أن الرئيس السيسى يقدر المرأة المصرية، وقد تبنى عدة مبادرات رئاسية لتقدم الدعم لها، لا سيما مبادرات دعم صحة المرأة، وعلاج سرطان الثدى ووقفته إلى جانب السيدات المعيلات بتوفير الدعم اللازم لهن اجتماعيام وماديا، إلى جانب تعديلات قوانين الأسرة مما يكفل لكل أم وكل سيدة مصرية حقها، وذلك إلى جانب حملات مواجهة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله مثل جرائم العنف الجسدى والجنسى وجرائم الختام والزواج المبكر.

واستكملت أن عضوات المجلس بمحافظة الشرقية، أتين من كافة المراكز والمدن لدعم قرار الرئيس الصائب، مؤكداة أن المرأة قد أصبح لديها وعى بالمؤامرات التى تُحاك ضد مصر وأمنها وقياداتها، وقد حان الوقت لترد سيدات مصر جزء ولو صغير من جميل الرئيس السيسى، وتؤيد وتدعم قراراته الهادفة لمصلحة البلاد.

ويشهد ميدان المحافظة، بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، توافدا كبيرا، واحتشادا من الأهالى، فى الوقفة التضامنية مع شعب غزة، والمؤيدة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنع تهجير أهالى غزة لسيناء.

ومن مختلف طوائف الشعب، وباختلاف أعمارهم وتوجهاتهم، يستمر توافد الأهالى على مقر الوقفة التضامنية، متوحدين ومصطفين خلف قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومرددين هتافات تندد بالعدوان الإسرائيلى الغاشم على أهالى غزة المدنيين العزب، وقتل الأطفال بلا رحمة، وقصف المستشفيات، ومفوضين الرئيس السيسى بالتصرف كما يترائى له فى تلك الأزمة، بما يحافظ على أمن مصر الداخلى والخارجى، ويمنع الزج بها ضمن أى صراع.

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