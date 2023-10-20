من ساحة مسجد الأزهر.. سيدات وفتيات يرفعن علم فلسطين تضامنًا مع غزة (صور)

شهدت ساحة مسجد الأزهر، اليوم الجمعة، ضمن وقفات اليوم تزايدا كبيرا من المواطنين، وكان للسيدات والفتيات حضور قوى، ورصدت عدسة "الدستور" عددا من صور الفتيات والسيدات يرفعن علم فلسطين ويرتدين شال فلسطين.

يأتى ذلك ضمن انطلاق عدد كبير من الوقفات التضامنية اليوم الجمعة لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير وبقاء أهل فلسطين على أرضهم.

أماكن أنطلاق الوقفات التضامنية مع شعب فلسطين اليوم الجمعة كالتالى:

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القاهرة: في شارع النصر في مدينة نصر.

محافظة الجيزة: بميدان الحصرى بأكتوبر.

الإسكندرية: بميدان محطة سيدي جابر.

الشرقية: بميدان المحافظة.

الغربية: بمنطقة الاستاد.

محافظة الدقهلية: بميدان المحافظة.

القليوبية: بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

محافظة المنوفية: في شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم.

مطروح: بميدان الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح.

محافظة البحيرة: بميدان جلال قريطم.

محافظة كفر الشيخ: بميدان النصر.

محافظة دمياط: ميدان الساعة.

بورسعيد: بميدان 3 يوليو.

محافظة الإسماعيلية: ميدان الممر بمدينة الإسماعيلية.

محافظة السويس: ميدان إسماعيل يس.

شمال سيناء: ميدان الساعة بمدينة العريش.

محافظة جنوب سيناء: ميدان سوهو بمدينة شرم الشيخ.

البحر الأحمر: ميدان الدهار بمدينة الغردقة.

الفيوم: ميدان السواقي.

محافظة بني سويف: بميدان الزراعيين.

محافظة المنيا: ميدان بالاس بمدينة المنيا.

سوهاج: بميدان الشبان المسلمين.

أسيوط: ميدان المجذوب.

الوادي الجديد: ميدان الساحة بمدينة الخارجة.

محافظة قنا: ميدان الساعة.

الأقصر: ميدان أبو الحجاج بمدينة الأقصر.

محافظة أسوان: ميدان المحطة.

وكان قد قرر السيسي إعلان حالة الحداد العام في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح ضحايا قصف "مستشفى المعمداني" بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وجدد السيسي "موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة". وقال "نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها".