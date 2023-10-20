الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كريس دويل: إسرائيل اعتادت على انتهاك القانون الدولى ويجب معاقبتها حتى لا تُكرر جرائمها

كريس دويل
كريس دويل

قال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم البريطاني العربي، إن كل الأطراف يجب أن تتحمل المسئولية، وعلى إسرائيل تحمل مسئوليتها واستخدامها قوى غير مسبوقة لقتل المدنيين، مؤكدًا أن هذا فشل تاريخي سياسي.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حماس مسئولة عن أفعالها لأنها قامت بذلك وتعلم نتيجة ذلك، ولكن هذا لا يبرر لإسرائيل ما تقوم به، مشيرًا إلى أن 76% من الرأي العام البريطاني يرون ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

لا بد من معاقبة إسرائيل 

وأكد أنه عندما قامت روسيا باستخدام أسلحة في أوكرانيا قامت العديد من قادة الدول الغربية بإدانة ذلك، وحينما استخدمته إسرائيل قالوا إنه من حقها لأن إسرائيل اعتادت على انتهاك القانون الدولي ويجب معاقبتها لأنه بدون معاقبتها ستُكرر الجرائم.

وتابع أنه لا يمكن إيصال المساعدات لغزة وتوزيعها دون وقف إطلاق النار من قِبل إسرائيل. 

كريس دويل إسرائيل استخدامها القوى لقتل المدنيين فشل تاريخي معاقبة اسرائيل

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