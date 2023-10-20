قبل مشاركتها بمؤتمر القاهرة للسلام.. "إكسترا نيوز" تستعرض موقف الصين الإيجابي تجاه فلسطين

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، فيديوجراف عن، مشاركة الصين في مؤتمر القاهرة للسلام، والذي سينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة دولية واسعة، غدًا السبت، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشارك في القمة دول: “قطر، تركيا، اليونان، سكرتير عام الأمم المتحدة، فلسطين، الإمارات، البحرين، الكويت، السعودية، العراق، إيطاليا، وقبرص”.

الصين في مؤتمر القاهرة للسلام

ـ فاز شي جين بينج في فترة ولاية ثالثة كرئيس للصين في مارس 2023.

ـ دعمت الصين بشدة القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

ـ طالبت بكين بوقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة فورًا.

ـ اكدت الصين مرارًا ومتكرارًا أن "حل الدولتين" هو السبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ـ دعم الرئيس الصيني بقوة إقامة دولة فلسطينة المستقلة.

ـ تقدر الصين الدور المهم الذي تلعبه مصر في تخفيف حدة الوضع بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.

