الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن إنجازات مبادرة الرئيس السيسي.. محافظ أسوان يكلف بمتابعة مشروعات سكن كريم بقريتين

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " سلسلة الإنجازات للمشروعات المدرجة بمختلف قرى محافظة أسوان. 

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مشروعات حياة كريمة 

ومن جانبه كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار الجولات الميدانية لوحدة حياة كريمة لرصد نسب ومعدلات التنفيذ، مع تقديم كافة التيسيرات لتلافى المعوقات والمشكلات أولًا بأول وضمان تلبية مختلف المطالب والإحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة. 

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بينما أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة أنه تم القيام بجولة ميدانية بمرافقة الدكتور محمد صلاح منسق عام حياة كريمة بأسوان لتفقد المشروعات الجارية بقريتى عنيبه بمركز نصر النوبة ضمن مشروع "سكن كريم" حيث تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية للعمارات السكنية بالقرية بإجمالى 3 عمارات تضم 24 وحدة سكنية، وجارى عمل المقايسة اللازمة لتوصيل خدمة مياه الشرب، فيما قام جهاز التعمير بتنفيذ قاعدة المحول الكهربائى، وتم مد خطوط شبكات الصرف الصحى الجديد أمام العمارات حيث يوجد منهول صرف صحى قريب من العمارات. 

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ولفت إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم المرور على قرية عرب كيما التابعه لقرية إقليت بمركز كوم أمبو لمتابعة الأعمال الجارية والتي تضم إنشاء 6 عمارات تضم 48 وحدة سكنية، وتم أيضًا الإنتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية للعمارات السكنية، وجار عمل مقايسة توصيل خدمة مياه الشرب، فيما يجرى إختيار موقع المحول الكهربائى، بينما يتم إعداد مذكرة بالموقف التنفيذي لعمارات سكن كريم، والمقترحات الخاصة بمشروع الصرف الصحى للإنتهاء من توصيل المرافق للعمارات السكنية. 

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