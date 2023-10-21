السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواقيت الصلاة اليوم فى مصر السبت 21-10-2023 بكافة المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 21-10-2023، من أكثر الكلمات البحثية عبر موقع جوجل، وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في كافة محافظات الجمهورية في ضبط أوقات أداء الصلوات الخمس، وفقا للتوقيت المعتمد في كافة المساجد التابعة لوزارة الأوقاف المصرية والتي يرفع فيها الآذان وتقام بها الصلاة.


مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 21-10-2023 بكافة المحافظات

تعرض السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 21-10-2023 بكافة المحافظات وفقا للبيان اليومي الذي تعلنه الهيئة العامة للمساحة المصرية وتحدد فيه توقيت كل صلاة من الصلوات الخمس وهى كما يلي:-

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دعاء وأذكار الصباح اليوم الجمعة 20-10-2023

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:33 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:40 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:53 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:19 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:37 مساء.

 

موعد الصلاة في محافظة السويس

صلاة الفجر الساعة 5:28 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:35 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:48 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:14 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:32 مساء.

موعد الصلاة في محافظة الوادي الجديد

صلاة الفجر الساعة 5:49 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:56 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 4:14 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:41 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:54 مساء.
 

موعد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر الساعة 5:31 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:38 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:51 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:17 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:35 مساء.

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موعد الصلاة في محافظة بورسعيد

صلاة الفجر الساعة 5:29 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:36 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:48 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:14 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:33 مساء.


موعد الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر الساعة 5:35 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:42 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:56 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:22 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:39 مساء.


موعد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر الساعة 5:26 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:33 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:51 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:18 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:32 مساء.

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