الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ديانا كرزون: مظاهرات كثيفة فى عمان تضامنًا مع الشعب الفلسطينى الباسل

ديانا كرزون
ديانا كرزون

قالت المطربة ديانا كرزون، إن المشهد في فلسطين مأساوي بصورة لا يتخيلها العقل، حيث خيم الحزن على الوطن العربي بالكامل مع بشاعة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

غزة تحت القصف 

وأكدت الفنانة ديانا كرزون، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة تتنافي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

مظاهرات بالأردن 

وتابعت: "ردود الأفعال قاسية في الأردن، حيث خرج آلاف المواطنين في عمان إلى الشوارع والميادين بالعاصمة من أجل إعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني الباسل".

وأشارت إلى أن الفنان العربي له دور كبير في نقل ما يحدث في فلسطين  للخارج، معبرة: "ليس النجوم وحدهم هم من يقع عليهم دور التأثير، حيث يجب على كافة المواطنين بكل الدول العربية أن يكون لهم دور في نقل الحقائق بصورتها الواقعية".

ديانا كرزون الفنانة ديانا كرزون دي ام سي التضامن مع فلسطين قصف غزة

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