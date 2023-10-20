مهاجم الأهلي السابق يقود هجوم سيمبا أمام المارد الأحمر بالدوري الإفريقي

أعلن روبرتو أوليفيرا المدير الفني لنادي سيمبا التنزاني، تشكيل فريقه الرسمي، لمواجهة الأهلي المرتقبة، في افتتاحية ضربة البداية ببطولة دوري السوبر ليج الإفريقي في نسخته الأولى.

موعد مباراة سيمبا التنزاني والأهلي بدوري السوبر ليج الإفريقي

ويستضيف سيمبا التنزاني نظيره الأهلي، على أرضية ملعب استاد مكابا الوطني في مدينة دار السلام، بعد قليل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الإفريقي.

مهاجم الأهلي السابق يقود هجوم سيمبا التنزاني أمام المارد الأحمر بدوري السوبر

وشهد تشكيل سيمبا، قيادة لويس ميكيسوني (لاعب الأهلي السابق)، هجوم الفريق التنزاني محل القائد جون بوكو، فضلا عن عودة هينوك إينونجا لقلب الدفاع محل كينيدي جمعة.

تشكيل سيمبا لمواجهة الأهلي بالدوري الإفريقي

في حراسة المرمى: علي سليم.

في خط الدفاع: جونيور فوندون- هينوك باكا- محمد محمد- شوماري كابومبي.

في خط الوسط: مزاميرو ياسين- كلاتوس تشاما- فابريس نجوما- نتيبازونكيزا سعيدي

في خط الهجوم: لويس ميكيسوني- كينو دينيس.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني، الثلاثاء المقبل، الموافق 24 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ذاته.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، مع الفائز من مواجهة صندوانز الجنوب إفريقي وبيترو أتلتيكو الإنجولي، في الدور نصف النهائي من الدوري الإفريقي.

وتعد النسخة الحالية من دوري السوبر ليج الإفريقي، هي الأولى تاريخيا من البطولة القارية، وأحداث مسابقات الكاف خلال الموسم الحالي (2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة سيمبا التنزاني والأهلي بالدوري الإفريقي

تنقل مباراة سيمبا التنزاني مع الأهلي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الحاصلة على حقوق بث كافة مباريات البطولة، حيث يسبقها استوديو تحليلي، عبر أحدى قناتيها يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.